Elon Musk: l’elettricità è la nuova moneta globale per misurare la potenza economica

Elon Musk, il più ricco uomo del mondo secondo la rivista Forbes, ha sottolineato che l’elettricità potrebbe rappresentare la nuova moneta globale per misurare la potenza economica e tecnologica di un paese. In un post su una sua piattaforma sociale, il CEO di Tesla, SpaceX e X ha condiviso un grafico che mette a confronto il consumo di elettricità per abitante con il PIL per abitante di diversi paesi. Secondo i dati del Banco Mundial del 2021, non esiste alcun territorio ricco che consumi quantità basse di elettricità. Paesi come Somalia, Burundi, Tanzania e Nigeria si trovano in basso nella classifica, mentre nazioni come Norvegia, Stati Uniti e Regno Unito occupano posizioni di alto livello.

La capacità energetica come fattore chiave

La riflessione di Musk si allinea con le dichiarazioni di Pat Gelsinger, ex CEO di Intel, che ha sottolineato come la generazione di energia negli Stati Uniti potrebbe rappresentare un vero collo di bottiglia per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. “Perché costruire un nuovo centro di dati se non posso alimentarlo?”, ha chiesto Gelsinger in un’intervista rilasciata a a16z. La capacità energetica, ha aggiunto, attenua l’euforia che si può raggiungere con l’IA. Gelsinger ha anche sottolineato l’importanza dell’energia nucleare e ha espresso preoccupazione per la dipendenza degli Stati Uniti da fonti rinnovabili cinesi.

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La produzione di elettricità è la migliore metrica per la vera forza di qualsiasi economia a grande scala, ha affermato Musk. Questa visione ha trovato riscontri anche in settori diversi, come l’industria e la ricerca scientifica, dove l’accesso a energia pulita e abbondante è diventato un fattore determinante per l’innovazione.

Un’alternativa al PIL e alle riserve di oro

Secondo Musk, l’elettricità potrebbe rappresentare un’alternativa al PIL e alle riserve di oro come indicatori di potenza economica. “Non sono le riserve di oro né il PIL a determinare la forza di un paese”, ha sottolineato il magnate. L’idea è che la capacità di produrre e distribuire energia in modo efficiente e sostenibile sia un fattore chiave per il progresso. Questo concetto ha trovato supporto anche in ambiti diversi, come la politica e l’economia, dove l’energia è diventata un tema centrale per la crescita e la competitività globale.

La capacità energetica è la vera misura della potenza economica, ha sottolineato Gelsinger. Entrambi i leader hanno messo in evidenza come l’elettricità non sia solo una risorsa, ma un indicatore cruciale per la crescita economica e tecnologica. La discussione ha suscitato interesse tra esperti e analisti, che hanno visto in questa prospettiva un’indicazione per il futuro delle economie globali. L’elettricità, come misura, potrebbe offrire un quadro più chiaro e realistico della forza economica di un paese, soprattutto in un’era in cui l’innovazione tecnologica dipende sempre di più dall’accesso a risorse energetiche. La prospettiva di Musk e Gelsinger ha aperto nuove riflessioni su come misurare e sviluppare la potenza economica nel mondo moderno.