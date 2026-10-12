Gabbia, infortunio grave: recupero lungo e incerto

Gabbia del Milan si ferma per mesi dopo infortunio serio. Lesione muscolare e decisioni tra chirurgia e terapia.

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha subito un infortunio grave durante la partita contro il Sassuolo, terminata 1-1, e non arriva buone notizie per il giocatore. L’incidente, avvenuto al 20’ della gara, ha costretto il calciatore a uscire in barella, segnando la sua prima uscita in campo da titolare nella stagione. Gli esami strumentali effettuati oggi hanno evidenziato una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. Questo tipo di infortunio richiede un periodo di recupero significativo, con tempi di guarigione che non sono ancora definiti.

Decisioni terapeutiche e tempi di recupero

Il 27enne calciatore sarà sottoposto a un consulto specialistico per definire il percorso terapeutico più adatto. Le opzioni disponibili includono l’intervento chirurgico o la terapia conservativa. In entrambi i casi, Gabbia dovrà fermarsi per alcuni mesi, e non è previsto un ritorno in campo prima del 2027. Questo significa che il difensore perderà gran parte della stagione.

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Un infortunio non isolato

Non è la prima volta che Gabbia si trova a dover affrontare problemi fisici. Nella prima parte della stagione, tra agosto e settembre, il giocatore aveva già avuto un paio di problemi a una caviglia. Questi episodi, sebbene non gravi, hanno messo in evidenza una certa instabilità nella sua preparazione fisica. La combinazione di infortuni recorrenti potrebbe influire sulle sue capacità di rimanere in forma costante durante la stagione. La situazione di Gabbia rappresenta un ulteriore sfida per il Milan, che dovrà trovare alternative nel reparto difensivo. Il calciatore, pur essendo uno dei titolari, dovrà attendere almeno un anno prima di tornare a giocare. La decisione tra chirurgia e terapia sarà cruciale per stabilire i tempi esatti del recupero. Il caso di Gabbia mette in luce l’importanza di una preparazione fisica completa e di un monitoraggio costante, soprattutto per giocatori che si trovano a dover affrontare la stagione in modo intensivo. La sua assenza potrebbe influire non solo sulle prestazioni individuali, ma anche sulla strategia della squadra nel corso del campionato.

Lesione del muscolo flessore della coscia sinistra

Parziale interessamento tendineo

Decisione tra chirurgia e terapia conservativa

Recupero stimato per mesi, con ritorno in campo previsto dopo il 2027

La situazione di Gabbia rappresenta un momento delicato per il Milan, che dovrà gestire l’assenza del difensore in modo strategico. Il calciatore, pur essendo uno dei titoli di punta, dovrà attendere almeno un anno prima di tornare a giocare. La sua salute fisica e la sua preparazione saranno fondamentali per il proseguo della stagione.