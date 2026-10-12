Leo Messi nomina l’avvocato Pablo García Montañés presidente del Deportivo Eldense

Leo Messi ha nominato l’avvocato Pablo García Montañés presidente del Deportivo Eldense, club che ha recentemente acquisito. L’annuncio è stato reso pubblico attraverso l’organigramma ufficiale del club, diffuso il 12 ottobre 2026. Pablo García Montañés, attualmente segretario di Andbank, sarà il rappresentante istituzionale del club e ha già partecipato ai match recenti seduto nel palco. Mario Rosas, ex calciatore, rimarrà come direttore generale, mantenendo il ruolo di gestione operativa. Víctor Lafuente, direttore sportivo, e Javier Calleja, nuovo allenatore, saranno le figure visibili del club, con responsabilità specifiche.

La struttura del nuovo consiglio

Il nuovo consiglio del Deportivo Eldense include anche Marcelo Méndez Mingot, giornalista alicantino, nominato vicepresidente, e Fernando Valderrama, architetto originario di Alicante, che entra come consigliere. Alfonso Nebot, direttore del Family Office di Leo Messi, rimarrà nel suo ruolo senza alcun legame con il club. L’organigramma mostra una divisione chiara tra i ruoli, con un focus su efficienza e visibilità. La scelta di Pablo García Montañés come presidente riflette una strategia di governance professionale, in linea con l’acquisizione del club da parte del calciatore argentino.

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La nomina di Pablo García Montañés rappresenta un passo significativo nella gestione del club.

Un modello di governance moderno

La gestione del Deportivo Eldense, acquisito da Leo Messi, sembra seguire un modello di governance moderno, con un mix di competenze legali, sportive e di comunicazione. L’esperienza di Pablo García Montañés, come avvocato e rappresentante istituzionale, potrebbe contribuire a una gestione più strutturata e professionale. Al tempo stesso, Mario Rosas, con la sua esperienza come ex calciatore, rimane un punto di riferimento per la gestione operativa quotidiana. La collaborazione tra i diversi membri del consiglio, tra cui il giornalista Marcelo Méndez Mingot e l’architetto Fernando Valderrama, suggerisce una visione multidisciplinare del club.

La combinazione di competenze diverse potrebbe portare a una gestione più efficace del club.

Le prospettive per il futuro

Il Deportivo Eldense, con la nomina di Pablo García Montañés come presidente, sembra essere in fase di rafforzamento. La scelta di un rappresentante istituzionale con un background legale potrebbe aiutare a stabilizzare la posizione del club, soprattutto in un mercato competitivo. Inoltre, la collaborazione tra Mario Rosas e Víctor Lafuente, come direttore generale e direttore sportivo, potrebbe portare a una gestione più coordinata. La presenza di Javier Calleja come allenatore e la figura di Marcelo Méndez Mingot come vicepresidente indicano una strategia di comunicazione e di sviluppo del club. La gestione del club, inoltre, sembra essere in linea con le aspettative di Leo Messi, che ha acquisito il club con l’intento di portarlo a un livello più elevato.

Pablo García Montañés: presidente

Mario Rosas: direttore generale

Víctor Lafuente: direttore sportivo

Javier Calleja: allenatore

Marcelo Méndez Mingot: vicepresidente

Fernando Valderrama: consigliere

La nomina di Pablo García Montañés come presidente del Deportivo Eldense segna un nuovo inizio per il club, con un modello di governance che unisce competenze legali, sportive e di comunicazione. La collaborazione tra i diversi membri del consiglio, insieme all’esperienza di Mario Rosas e a una strategia di comunicazione attiva, potrebbe portare a un miglioramento significativo del club. La gestione del Deportivo Eldense, acquisito da Leo Messi, sembra essere in fase di rafforzamento, con un focus su efficienza e visibilità. La scelta di un presidente con un background legale potrebbe aiutare a stabilizzare la posizione del club, in un mercato sempre più competitivo.