Lola Lolita annuncia una pausa per la salute mentale: “Non posso più”

Una pausa per la salute mentale

Lola Lolita, influencer alicantina con una decennale esperienza nel mondo delle redes sociali, ha annunciato in un video emozionante la sua decisione di prendersi una pausa temporanea dalle piattaforme digitali per dedicarsi al suo benessere. “Non posso più”, ha detto tra le lacrime, spiegando che ha raggiunto un punto in cui sente la necessità di fermarsi. La sua decisione non è legata a un calo di interesse per il lavoro, ma a una richiesta di recupero prima di tornare a produrre contenuti.

La sua salute mentale è al centro della decisione.

Nel video, Lola Lolita ha rivelato di aver provato a ignorare il suo malessere per molto tempo, rimandando la necessità di prendersi cura di sé. “Non sto bene, ho molto tempo che non sto bene, ma ho sempre cercato di nasconderlo, non ascoltarmi e lasciarmi per dopo”, ha confessato. Secondo quanto ha riferito, è arrivato un momento in cui sia il corpo che la mente le hanno fatto capire che doveva fermarsi. La sua decisione non è un addio definitivo, ma un “fino a qui” per un periodo di riposo.

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Un appello alla comprensione

Lola Lolita ha spiegato che la sua scelta non è legata a una perdita di interesse per il lavoro, ma a una necessità di riposo per poter tornare con maggiore forza. “La mia Lola interna mi sta chiedendo aiuto e credo che debba ascoltarla per poter tornare con più energia, perché amo questo lavoro, ma a volte non si è in grado di farlo”, ha detto. Ha anche espresso preoccupazione per la reazione che potrebbe suscitare la sua vulnerabilità in rete.

La società è una fonte di stress per la giovane influencer.

“Seguramente me faranno dei meme, perché la società è così corrotta”, ha commentato. La sua decisione rappresenta un passo importante verso la salute mentale, un tema sempre più dibattuto nel mondo delle influencer e dei creatori di contenuti. Per limitare le reazioni dirette al suo annuncio, Lola Lolita ha disattivato i commenti sulla sua pubblicazione. Non ha però dato ulteriori dettagli sulla durata della sua pausa né ha fissato una data per il suo ritorno. “Ho bisogno di fermarmi per prendere cura di me stessa”, ha detto.

Lola Lolita ha anche spiegato che la sua decisione non è legata a una perdita di interesse per il lavoro, ma a una richiesta di recupero prima di tornare a produrre contenuti. “Mi Lola interna mi sta chiedendo aiuto e credo che debba ascoltarla per poter tornare con più energia, perché amo questo lavoro, ma a volte non si è in grado di farlo”, ha detto. La sua decisione non è un addio definitivo, ma un “fino a qui” per un periodo di riposo.

La giovane alicantina si è emozionata in diversi momenti della registrazione, riconoscendo che si preoccupava per la reazione che potesse generare la sua vulnerabilità in internet. “Seguramente me faranno dei meme, perché la società è così corrotta”, ha lamentato. La sua pausa non è stata annunciata con una data di ritorno specifica, ma ha espresso la sua volontà di prendersi cura di sé. “Ho bisogno di fermarmi per prendere cura di me stessa”, ha detto.