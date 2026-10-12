Ultras di Levante e Sevilla si scontrano in una battaglia campale a Valencia

Una battaglia campale tra ultras del Levante e del Sevilla si è verificata a Valencia, poco prima del match della giornata 8 della Primera División. I tifosi estremi dei due club si sono incontrati in una zona vicina allo stadio Ciutat, dove hanno scatenato un confronto violento con palazzi, selle, gas e bengalas. L’episodio, registrato da testimoni oculari, ha visto un’escalation di tensioni che ha portato a aggressioni fisiche e distruzione di oggetti. La polizia è intervenuta, ma i gruppi si sono dispersi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Confronto tra ultras in vista del match

Secondo quanto riferito da testimoni, i tifosi del Sevilla, in attesa dei giocatori del loro team, si sono trovati di fronte a una delegazione di ultras del Levante, che avevano deciso di incontrarli per “pegarsi”. I due gruppi, armati di palazzotti e materiali pirotecnici, hanno iniziato a scambiarsi colpi e oggetti, con un clima di forte tensione. “Han sido cinco minutos de mucha tensión en los que han volado sillas y palos y se han enfrentado a puñetazos, patadas y palazos”, ha commentato un testimone. L’episodio ha causato preoccupazioni per la sicurezza, tanto che le forze di polizia hanno rafforzato la presenza in zona per evitare ulteriori incidenti.

Pubblicità

Un’atmosfera di pericolo prima del match

La scena si è sviluppata nei pressi del bar Avenida, vicino allo stadio Ciutat, dove i tifosi del Levante, vestiti di nero e con passamontagna, hanno raggiunto i loro compagni per il confronto. I testimoni hanno riferito che l’atmosfera era carica e che i due gruppi si sono scambiati insulti prima di scatenare la violenza. L’uso di gas e bengalas ha reso il contesto ancora più pericoloso, con alcuni episodi di aggressione fisica. La polizia, pur intervenendo, ha trovato i due gruppi già dispersi, ma l’episodio ha lasciato un’impronta di tensione prima del match.

Le squadre si affronteranno questa sera alle 21:00, con un’atmosfera di attesa e preoccupazione per la sicurezza. La polizia ha rafforzato la presenza in zona per evitare che si ripeta un episodio simile. I tifosi, pur essendo in gran numero, hanno dimostrato una forte passione, ma anche una mancanza di controllo, che ha portato a un confronto violento. La tensione tra ultras ha portato a un confronto violento a Valencia. La situazione, pur se risolta, ha lasciato un segno di tensione prima del match. I tifosi, pur essendo in gran numero, hanno dimostrato una forte passione, ma anche una mancanza di controllo, che ha portato a un confronto violento. Le forze di polizia hanno rafforzato la presenza in zona per evitare ulteriori incidenti.

Confronto tra ultras di Levante e Sevilla a Valencia

Violente aggressioni e distruzione di oggetti

Intervento della polizia e rafforzamento della sicurezza

Le squadre si affronteranno questa sera alle 21:00, con un’atmosfera di attesa e preoccupazione per la sicurezza. La polizia ha rafforzato la presenza in zona per evitare che si ripeta un episodio simile. I tifosi, pur essendo in gran numero, hanno dimostrato una forte passione, ma anche una mancanza di controllo, che ha portato a un confronto violento. L’episodio ha messo in luce la necessità di un maggiore controllo da parte delle autorità e di una gestione più attenta delle situazioni di tensione tra ultras.