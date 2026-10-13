Atalanta e Torino tornano a vincere in casa nella sesta giornata di Serie A 2026-2027

Nel tardo pomeriggio del 12 ottobre 2026, la sesta giornata del girone d’andata della Serie A 2026-2027 ha visto due squadre tornare a vincere in casa: l’Atalanta e il Torino. Dopo tre sconfitte consecutive, i bergamaschi hanno ripreso il cammino con un netto 3-1 sul Venezia, mentre i granata hanno sconfitto l’Udinese per 2-1. I due successi hanno rilanciato le due squadre in classifica, con l’Atalanta che si posiziona al decimo posto e il Torino al dodicesimo.

Atalanta torna a sorridere con vittoria in casa

La vittoria dell’Atalanta contro il Venezia ha segnato un momento di ripresa per i neroverdi, che avevano subìto tre sconfitte consecutive. Il match, giocato nella New Balance Arena di Bergamo, ha visto la squadra di Maurizio Sarri dominare fin dal primo tempo. Il gol di Kessie e la doppietta di Krstovic hanno garantito il successo, mentre la rete di Hainaut al 37’ è rimasta ininfluente. L’Atalanta, con 9 punti, si colloca al decimo posto in classifica, a -4 dal Cagliari, mentre i veneti restano fermi a zero punti dopo sei sconfitte consecutive.

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La vittoria in casa dell’Atalanta ha permesso ai neroverdi di riprendere la strada della vittoria dopo un periodo di difficoltà.

Torino si riprende con vittoria in casa

Il Torino, invece, ha ripreso il cammino con un successo in casa contro l’Udinese, che ha visto i granata vincere per 2-1. I gol di Braganca e Kulenovic hanno portato i torinesi al dodicesimo posto con 7 punti, a +3 sul gruppo che va dalla quindicesima alla diciannovesima posizione. L’Udinese, che ha subìto la quarta sconfitta consecutiva, si trova a -12 dal Torino. La vittoria ha permesso al Torino di lasciare la zona rossa della classifica e di rientrare in competizione.

Il successo del Torino ha rilanciato la squadra in classifica, con un risultato che ha ridotto il distacco dalla zona media.

Con i due successi, la sesta giornata del girone d’andata si chiude con due squadre che hanno ripreso la strada della vittoria. I prossimi giorni vedranno i riflettori puntati sulle coppe europee, mentre il settimo turno del campionato partirà venerdì sera. La Serie A 2026-2027 continua a regalare momenti di interesse, con squadre che si riallineano e altre che cercano di trovare la giusta strada per tornare in corsa. La vittoria dell’Atalanta e del Torino ha rappresentato un momento di rilancio per entrambe le squadre, che hanno dimostrato di poter tornare a vincere in casa. La sesta giornata ha visto la Serie A proseguire con dinamiche interessanti, con squadre che si posizionano in classifica e altre che cercano di recuperare punti. La stagione 2026-2027 sembra essere iniziata con un mix di risultati che potrebbe portare a una stagione equilibrata e competitiva.