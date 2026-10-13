Italia ambiziosa ai Mondiali di ciclismo su pista 2026: Ganna e Milan al centro dell’attenzione

L’Italia punta su Ganna e Milan ai Mondiali di ciclismo su pista 2026 a Shanghai, con un calendario fitto e una squadra ambiziosa.

L’Italia si prepara a un’edizione di alto livello dei Mondiali di ciclismo su pista 2026, che si terranno a Shanghai dal 14 al 18 ottobre. La squadra azzurra, guidata da Filippo Ganna e Jonathan Milan, punta a migliorare il bottino di medaglie rispetto al passato, con un calendario fitto e una formazione che include atleti di alto livello e giovani talenti. L’obiettivo è chiaramente ambizioso: trascinare la squadra verso un piazzamento importante per la qualificazione olimpica di Los Angeles 2028.

Un quartetto azzurro di alto livello

Il ritorno in pista di Filippo Ganna e Jonathan Milan rappresenta una certezza per la squadra azzurra. Entrambi sono tornati dopo un periodo di riposo, con l’obiettivo di guidare il quartetto olimpico verso risultati di alto livello. Il gruppo include anche Francesco Lamon e Simon Consonni, che hanno vinto l’oro olimpico a Tokyo. A completare lo schieramento, in attesa dell’ufficializzazione delle scelte, dovrebbero essere Alessio Magagnotti e Filippo Cusumano, che ha già dimostrato di essere un talento promettente nel team sprint.

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La squadra azzurra si presenta con un mix di esperienza e giovani talenti.

Le gare chiave e il calendario fitto

Il calendario dei Mondiali 2026 è estremamente fitto, con gare che si susseguono in più sessioni al giorno. Il 14 ottobre si aprirà con l’inseguimento a squadre donne e uomini, seguito da gare di team sprint e scratch. Il 15 ottobre, invece, si concentrerà sul keirin e la sprint, con gare che coinvolgono i migliori velocisti del mondo. L’Italia punta molto sull’inseguimento a squadre femminile, visto che le azzurre si presentano da campionesse in carica e cercheranno di difendere il titolo vinto. La Madison, con la coppia olimpica Consonni-Guazzini, è una delle gare su cui l’Italia punta per un podio. Inoltre, si prevede la partecipazione di Ganna e Milan all’inseguimento individuale, dove potrebbero aggiudicarsi un’altra medaglia. Il diciottenne Filippo Cusumano, bronzo a livello juniores nel team sprint, è un altro nome da tenere d’occhio, essendo passato definitivamente dalla BMX alla pista.

La Gran Bretagna perde una stella

La Gran Bretagna, purtroppo, dovrà fare i conti con l’assenza di Matthew Richardson, uno dei migliori velocisti del mondo. Coinvolto in un’inchiesta per molestie e bullismo, Richardson è stato escluso dalla squadra britannica per i Mondiali 2026. La sua assenza potrebbe influire sulle possibilità di vittoria in gare come il keirin, la velocità individuale e l’inseguimento a squadre. La British Cycling ha confermato l’esclusione del velocista, sottolineando l’impegno per l’indagine in corso. Nonostante questa mancanza, l’Italia si presenta con un calendario fitto e una squadra in grado di competere a livello internazionale. L’obiettivo è chiaro: migliorare il bottino di medaglie e puntare a un piazzamento importante per la qualificazione olimpica di Los Angeles 2028.