Bayern Münich avverte Real Madrid su Olise

Il presidente del Bayern Münich, Herbert Hainer, ha lanciato un avvertimento al Real Madrid riguardo al calciatore francese Michael Olise, sottolineando che il club bavarese si trova in una posizione di forza e che il giocatore ha ancora un contratto in corso fino al 2029. L’annuncio, reso pubblico da Marca, arriva in un momento in cui il mercato estivo è in fermento e i due colossi del calcio spagnolo e tedesco si contendono alcuni dei migliori talenti del momento.

Bayern Münich in posizione di forza

Secondo quanto riferito, Hainer ha espresso la sua convinzione che il Bayern non abbia bisogno di vendere giocatori e che, se il Real Madrid dovesse cercare di acquistare Olise, il club bavarese saprebbe difendersi. Il presidente ha anche sottolineato che il calciatore francese, pur essendo un nome noto nel calcio internazionale, ha ancora un contratto in corso con il club fino al 2029. Inoltre, Hainer ha espresso la sua speranza che Olise possa prolungare il proprio contratto con il Bayern, ritenendo che il club abbia molto da offrire al giocatore.

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Olise in forma e in crescita

Michael Olise, arrivato al Bayern Münich nel 2024 da Crystal Palace per 60 milioni di euro, ha già dimostrato di essere un acquisto di successo. Nella stagione in corso, il giocatore ha segnato 8 gol e realizzato 4 assist in soli 8 partite, impressionando sia i tifosi che gli analisti. Hainer ha anche sottolineato che Olise si sente molto a suo agio nel club tedesco, un’esperienza che ha visto il giocatore passare da un nome poco conosciuto a un’icona del calcio internazionale.

Il Bayern non ha intenzione di vendere giocatori, ha chiarito Hainer, sottolineando che il club si trova in una posizione di forza e che non ha bisogno di cedere calciatori. Inoltre, ha espresso la sua convinzione che il Bayern, con la sua posizione di forza, possa gestire eventuali tentativi di acquisizione da parte di altri club, come il Real Madrid. La situazione di Olise rappresenta un esempio di come il mercato del calcio possa evolversi rapidamente, con giocatori che passano da un club a un altro in poco tempo. Nonostante le tensioni tra i due club, il Bayern Münich si mostra determinato a mantenere il controllo su Olise, un giocatore che ha già dato prova della sua capacità di adattarsi al campionato tedesco e di contribuire al successo del club. La situazione rimane in attesa di sviluppi, ma per il momento il presidente Hainer sembra convinto che il Bayern possa difendersi da eventuali tentativi di acquisizione da parte del Real Madrid.

Michael Olise ha segnato 8 gol e realizzato 4 assist in 8 partite

Il Bayern Münich ha un contratto con Olise fino al 2029

Hainer ha espresso la sua speranza che Olise prolunghi il contratto

Il Bayern non ha alcun interesse a vendere giocatori, ha chiarito Hainer, sottolineando che il club si trova in una posizione di forza e che non ha bisogno di cedere calciatori. Inoltre, ha espresso la sua convinzione che il Bayern, con la sua posizione di forza, possa gestire eventuali tentativi di acquisizione da parte di altri club, come il Real Madrid.