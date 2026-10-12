Armani Olimpia Milano affronta il Real Madrid in Eurolega per risalire la classifica

L’Armani Olimpia Milano si prepara a ospitare il Real Madrid in un match di Eurolega, in programma domani, martedì 13 ottobre, alle 20.30 all’Unipol Forum. La sfida rappresenta un’occasione cruciale per entrambe le squadre, che dopo un avvio di torneo non soddisfacente, cercano di risalire la classifica. Entrambe le formazioni hanno un record di 1 vittoria e 3 sconfitte e puntano a vincere per rilanciare la stagione. L’Armani Olimpia Milano, in particolare, dovrà migliorare la difesa, che ha concesso in media 90 punti agli avversari, e trovare soluzioni offensive diverse da quelle attuali, soprattutto da oltre l’arco.

Un match per risalire la classifica

La partita tra Armani Olimpia Milano e Real Madrid è un’occasione per entrambe le squadre per recuperare terreno nella competizione europea. Il Real Madrid, reduce da una convincente vittoria casalinga contro il Manresa in campionato, spera di ripartire con un successo in Eurolega. L’Armani Olimpia Milano, invece, arriva al match dopo una netta vittoria in campionato contro il Treviso, dove ha potuto riposare alcuni giocatori chiave e migliorare la difesa. La squadra di Pedro Martinez ha bisogno di un risultato positivo per rilanciare la stagione.

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Per l’Armani Olimpia Milano, il successo dipenderà da giocatori come Campazzo, Pradilla, Sarr, Smith e Procida, che dovranno dare un contributo decisivo in attacco e difesa. La squadra dovrà anche trovare soluzioni offensive diverse da quelle attuali, soprattutto da oltre l’arco, per contrastare l’efficacia del Real Madrid. La difesa, in particolare, dovrà migliorare i cambi e dare un contributo più consistente per limitare i punti degli avversari.

La difesa e l’attacco saranno chiave

La difesa è considerata il punto di forza dell’Armani Olimpia Milano, ma finora ha concesso in media 90 punti agli avversari. Per migliorare i risultati, la squadra dovrà trovare soluzioni offensive diverse da quelle attuali, soprattutto da oltre l’arco. L’Olimpia, infatti, deve trovare più soluzioni, che non siano il solito Wright sotto canestro, per competere con il Real Madrid. La squadra dovrà anche giocare con la testa fredda e con la determinazione necessaria per vincere. Il Real Madrid, invece, dovrà sfruttare la sua esperienza e la solidità in campo per prendere il controllo del match. La squadra spagnola ha dimostrato in campionato di essere in grado di vincere in casa e spera di replicare il successo in Eurolega. La partita sarà un test importante per entrambe le squadre, che dovranno dimostrare di essere in grado di risalire la classifica e migliorare i propri risultati.

Con l’attenzione concentrata sul risultato, l’Armani Olimpia Milano dovrà giocare con la testa fredda e con la determinazione necessaria per vincere. La sfida contro il Real Madrid rappresenta un’opportunità per dimostrare di essere in grado di competere a livello europeo e di migliorare i propri risultati in Eurolega. La difesa è il punto di forza dell’Armani Olimpia Milano, ma dovrà migliorare i cambi per limitare i punti degli avversari. L’Olimpia dovrà trovare soluzioni offensive diverse da quelle attuali, soprattutto da oltre l’arco, per competere con il Real Madrid. La squadra di Pedro Martinez ha bisogno di un risultato positivo per rilanciare la stagione.