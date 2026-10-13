Gianmarco Pozzecco lascia Galatasaray dopo due sconfitte iniziali

Gianmarco Pozzecco ha concluso la sua esperienza al Galatasaray dopo un inizio di stagione non positivo. L’ex allenatore della Nazionale italiana, in carica al club turco, ha visto il suo mandato terminare a causa di due sconfitte consecutive, tra cui l’ultima contro il Bursaspor con il punteggio di 93-88. Dopo una vittoria contro il Cayirova Belediyesi, Pozzecco ha subìto due sconfitte, tra cui una all’esordio in Champions League contro il Cibona Zagabria, con un margine di -20. L’addio al club turco segna la seconda volta in cui Pozzecco chiude un’esperienza estera in modo non soddisfacente, dopo l’esperienza all’ASVEL Villeurbanne nel 2023-2024, durata tre mesi.

Un’esperienza breve ma non senza ricordi

Pozzecco, ex allenatore di Milano e Cantù, era stato scelto per guidare il Galatasaray, ma entrambi i club hanno visto il loro legame con l’allenatore spezzarsi. L’ex allenatore di Milano ha lasciato la scorsa estate, mentre Cantù ha visto Pozzecco andarsene a causa delle prestazioni non convincenti. L’ultima sconfitta con il Bursaspor ha costituito l’ultimo colpo per l’ex coach azzurro, che ha visto il suo mandato al club turco terminare. Secondo fonti locali, il posto di Pozzecco potrebbe essere offerto a Manuchar Markoishvili, un nome noto per il suo legame con Cantù.

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Un futuro ancora da definire

Il futuro di Pozzecco, ex oro olimpico del 2004, rimane ancora da chiarire. Dopo due stagioni in Italia, l’allenatore ha tentato un’esperienza in Turchia, ma non ha visto i risultati sperati. L’ultima sconfitta ha segnato la fine del suo periodo al Galatasaray, ma non è chiaro dove si dirigerà nel prossimo futuro. L’esperienza in Turchia, sebbene breve, ha rappresentato un altro tentativo di Pozzecco di proseguire la sua carriera all’estero, ma questa volta non ha portato i frutti sperati.

Le fonti turche indicano che Manuchar Markoishvili potrebbe prendere il posto di Pozzecco, un nome che ha già avuto un ruolo significativo nel passato del club. L’arrivo di un allenatore con una storia simile a quella di Pozzecco potrebbe rappresentare una scelta strategica per il Galatasaray, che cerca di stabilizzare la sua squadra in una stagione in cui i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative. Per Pozzecco, invece, il futuro resterà da definire, ma la sua carriera di allenatore sembra essere in fase di transizione.

Le due sconfitte iniziali hanno segnato la fine del suo mandato al Galatasaray.

Manuchar Markoishvili è uno dei nomi considerati per il posto di Pozzecco.

Vittoria contro il Cayirova Belediyesi

Sconfitte contro il Karsiyaka e il Bursaspor

Esordio in Champions League con sconfitta netta

La decisione di Pozzecco di lasciare il Galatasaray rappresenta un altro passo nella sua carriera, che ha visto l’allenatore provare diverse esperienze all’estero. Sebbene non abbia visto i risultati sperati, il suo lavoro al club turco ha rappresentato un’altra prova del suo adattamento a nuovi contesti. Ora, il focus si sposterà su dove si dirigerà nel prossimo futuro, con l’obiettivo di trovare un ambiente in cui poter ripartire con maggiore successo.