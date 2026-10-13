BC Roma-Balkan, Eurocup 2026/27: data, orario e dove vederla in tv e streaming

La BC Roma si prepara a disputare un’altra partita di Eurocup contro il Balkan Botevgrad, in programma oggi, martedì 13 ottobre, al PalaTiziano di Roma. La sfida, valida per la terza giornata del girone D, è in programma alle ore 20 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su SkyGo e NOW. La squadra giallorossa, dopo il ko nel derby contro la Maxima, cerca di dare continuità in campo internazionale dopo l’affermazione contro il Lietkabelis. L’obiettivo a breve termine è dimenticare la sconfitta e proseguire la crescita in Europa.

Un’altra sfida per la continuità

La BC Roma, allenata da Alessandro Magro, torna sul parquet del PalaTiziano per un’altra importante prova in Eurocup. I giallorossi affrontano i campioni bulgari del Balkan Botevgrad, allenati da Petar Zlatanovic, che hanno subìto due sconfitte in altrettanti match disputati, contro Ulm e Bahcesehir. La squadra romana, che potrà contare sul ritorno di Kelly Olynyk, cerca di consolidare la propria identità e trovare una nuova intesa di squadra con l’inserimento del nuovo arrivato.

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La squadra si concentra su dettagli tecnici per migliorare la prestazione. Magro ha sottolineato l’importanza della partita: “Siamo pronti a disputare un’altra partita di BKT EuroCup in casa e vogliamo continuare a crescere davanti ai nostri tifosi”. L’allenatore ha anche spiegato che la squadra ha lavorato su alcuni dettagli che dovranno essere sistemati per affrontare al meglio il prossimo avversario.

Le dichiarazioni del coach e di Mezzanotte

Mezzanotte, ex lungo della Dinamo Sassari, ha puntato sulla voglia di rivalsa dei giallorossi: “Abbiamo subito l’opportunità di riscattarci dopo la sconfitta di domenica. Dovremo mettere in campo il massimo impegno e la massima energia per limitare i loro esterni, che rappresentano il punto di forza della squadra, e contenere il loro gioco in transizione”. La squadra dovrà fare attenzione ai due esterni americani Javante McCoy e Darnell Edge, che potrebbero fare la differenza nella partita.

La squadra cerca di trovare una nuova intesa con l’inserimento di Olynyk. La BC Roma, con la sua nuova composizione, cerca di dare un ulteriore impulso alle sue ambizioni continentali, puntando su una squadra più coesa e concentrata. La partita al PalaTiziano è un’occasione per dimostrare la crescita della squadra dopo la sconfitta nel derby. La squadra giallorossa, con la sua identità e la sua capacità di adattarsi, cerca di fare un passo avanti nella competizione europea. La sfida contro il Balkan Botevgrad sarà un test importante per la continuità e la coesione della squadra. La BC Roma, con la sua nuova formazione, si prepara a un’altra prova in Eurocup, cercando di consolidare i risultati ottenuti e di proseguire la crescita in campo internazionale.