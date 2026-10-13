Jakob Schubert completa la seconda ripetizione di una via 9c

Jakob Schubert ha completato la seconda ripetizione di una via classificata come 9c, un traguardo senza precedenti nella storia dell’arrampicata. L’escalatore austriaco ha ripetuto la via “DNA”, aperta nel 2022 da Seb Boulin, in una delle cinque vie al mondo con il grado massimo di difficoltà. L’impresa, realizzata durante una diretta su YouTube con oltre 300.000 visualizzazioni, ha suscitato ammirazione e congratulazioni da parte di altri grandi nomi del settore, come Adam Ondra.

Una via che richiede estrema concentrazione

La via “DNA”, situata nelle Gargane del Verdon in Francia, è considerata una delle più difficili al mondo. Schubert, medaglia di bronzo ai Giochi di Parigi e Tokyo, ha impiegato più di 30 giorni, in diversi periodi, per completare la ripetizione. Dopo la sua prima ascensione nel 2024, l’escalatore ha affrontato nuove sfide, tra cui la gestione della pressione della diretta e la limitata finestra meteorologica di tre giorni. Al principio aveva dubbi su se avesse la mente adatta per questa scalata, è una battaglia mentale intensa.

Pubblicità

Un record nella storia dell’arrampicata

Questo risultato è storico, poiché Schubert è il primo a ripetere una via 9c. Prima di lui, solo quattro ascensioni erano state classificate come 9c, ma nessuna era mai stata ripetuta. L’escalatore austriaco, che ha già completato “B.I.G.” a Flatanger nel 2023, ha anche sottolineato la difficoltà del compito: È con differenza la via più dura che ho mai tentato. Inoltre, Schubert ha sottolineato la sua attesa su se fosse la prima ripetizione di una via 9c, dato che Will Bosi sta cercando di ripetere “Silence” in Norvegia.

La sua performance ha suscitato l’entusiasmo di molti appassionati, con Adam Ondra che ha espresso apprezzamento nei commenti della diretta. “Una scalata incredibile; hai gestito la pressione della diretta e la finestra meteorologica come un vero maestro”, ha scritto Ondra. Schubert, che ha vinto undici medaglie ai Mondiali di arrampicata, è anche il primo a unire in una sola carriera due vie di difficoltà massima, se “B.I.G.” verrà confermata come 9c.

Dopo questa impresa, Schubert ha annunciato di voler provare “Exodia”, una via proposta come 9A+ da Elias Iagnemma. L’escalatore, che ha già conquistato quattro ori in difficoltà e due in combinata, continua a spingersi ai limiti dell’arrampicata. La sua capacità di ripetere una via 9c rappresenta un passo avanti significativo per la disciplina, dimostrando come la concentrazione e la preparazione siano fondamentali per raggiungere traguardi senza precedenti. La via “DNA” è stata originariamente aperta da Seb Boulin nel 2022, dopo tre anni di tentativi e 250 ascensioni. Schubert ha utilizzato il video di Boulin per pianificare la sua scalata, riducendo il tempo necessario grazie alla sua altezza più bassa. L’escalatore austriaco ha anche sottolineato come la ripetizione di una via 9c sia un traguardo raro, poiché nessuna ascensione di questo livello era mai stata ripetuta prima.