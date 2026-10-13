Challenge Cup 2026-2027: Zebre e Benetton in campo, iniziano le sfide europee

La Challenge Cup 2026-2027 inizia con le Zebre e il Benetton in campo, prime partite in casa e in trasferta.

Venerdì 16 ottobre 2026 ha dato il via la Challenge Cup 2026-2027, la seconda competizione europea per club, con nove partite in tre giorni. Tra le squadre in campo, le Zebre Parma e il Benetton Treviso rappresentano l’Italia. Le Zebre, ospiti dell’Ulster, giocheranno sabato alle 16.15 allo stadio Lanfranchi di Parma, mentre il Benetton, in trasferta a Castres, affronterà i francesi domenica alle 18.30. Tutti gli orari sono in Italia, con inizio delle gare alle 21 e alle 16.15 per le Zebre. La Challenge Cup vede le squadre impegnate in una fase a gironi con partite in contemporanea. La prima giornata ha visto anche altre partite, tra cui il match tra i Dragons e il Perpignan, e l’Edimburgo contro il Tolone.

Le sfide italiane in campo

Le due squadre italiane, le Zebre Parma e il Benetton Treviso, sono state inserite nel primo turno della Challenge Cup 2026-2027. Le Zebre, ospiti dell’Ulster, giocheranno sabato alle 16.15 allo stadio Lanfranchi di Parma, mentre il Benetton, in trasferta a Castres, affronterà i francesi domenica alle 18.30. La sfida tra Zebre e Ulster è attesa con interesse, considerando la storica rivalità tra le due squadre. Il Benetton, invece, dovrà affrontare il Castres in una trasferta non facile, cercando di ottenere un risultato positivo.

Pubblicità

La Challenge Cup, con le sue partite in contemporanea, offre un’occasione unica per seguire le squadre in giro per l’Europa. La sfida tra Zebre e Ulster, in particolare, è attesa con interesse, considerando la storica rivalità tra le due squadre. Il Benetton, invece, dovrà affrontare il Castres in una trasferta non facile, cercando di ottenere un risultato positivo.

Un calendario fitto di partite

La Challenge Cup 2026-2027 ha visto iniziare venerdì 16 ottobre con nove partite in tre giorni, con inizio delle gare alle 21 e alle 16.15 per le Zebre. La sfida tra Zebre e Ulster si terrà allo stadio Lanfranchi di Parma, mentre il Benetton, in trasferta a Castres, cercherà un esordio positivo. La Challenge Cup, la seconda competizione europea per club, vede le squadre impegnate in una fase a gironi con partite in contemporanea. La prima giornata ha visto anche altre partite, tra cui il match tra i Dragons e il Perpignan, e l’Edimburgo contro il Tolone.

La Challenge Cup, che si svolgerà fino al 2027, rappresenta un’importante opportunità per le squadre partecipanti di testare le loro capacità in un contesto europeo. La partita tra Zebre e Ulster, in particolare, è attesa con interesse, considerando la storica rivalità tra le due squadre. Il Benetton, invece, dovrà affrontare il Castres in una trasferta non facile, cercando di ottenere un risultato positivo.

Le sfide italiane sono al centro del primo turno.

Le partite si svolgeranno in diversi luoghi d’Europa.