Noemi Basiletti: L’esperienza all’accademia di Nadal ha chiarito le sue scelte

Noemi Basiletti, tennista italiana in crescita, ha espresso il suo punto di vista sull’esperienza all’accademia di Rafa Nadal, riconoscendone i benefici ma anche i limiti per il suo sviluppo personale e tecnico. L’atleta, che ha recentemente vinto il suo primo titolo ITF in Belgio e ha partecipato a tornei di alto livello, ha sottolineato come l’esperienza abbia contribuito a chiarirle le sue scelte future. L’atleta, che ha giocato in due giorni contro Ajla Tomljanovic a Roma, ha anche parlato del suo attuale allenatore, Federico Maccari, e del suo percorso di crescita.

Un’esperienza formativa ma non definitiva

“L’accademia di Nadal è stata un’esperienza, ma mi ha fatto capire cosa non voglio”, ha detto Noemi Basiletti. L’atleta ha spiegato che, pur apprezzando l’ambiente internazionale e l’accesso a diversi coach, ha trovato difficile stabilire un punto di riferimento. “Essendo un’accademia molto grande, ci sono tanti coach, magari ogni anno cambiavo maestro e non avevo mai un punto di riferimento, che per me è abbastanza fondamentale, perché riesco a costruire qualcosa nel tempo, cioè quello che sto facendo con Federico”, ha spiegato.

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La Basiletti ha anche parlato del suo match contro Ajla Tomljanovic, giocato in due giorni a Roma. “Ero avanti nel punteggio, ma non ero del tutto tranquilla perché una partita può girare da un momento all’altro”, ha detto. L’atleta ha riconosciuto di aver gestito bene la situazione, anche se ha riconosciuto che la partita è stata difficile. Non era semplice da una parte, ma ho continuato a fare quello che sapevo fare, se proprio avesse girato e se non avessi sfruttato le mie possibilità le avrei sfruttate più avanti.

Un percorso di crescita costante

La tennista ha sottolineato come l’esperienza all’accademia di Nadal abbia contribuito a spingerla verso un livello superiore. “Non è il livello delle top, ma t’indirizzi verso quel mondo lì e ti senti più all’altezza”, ha detto. L’atleta ha anche parlato del suo recente cambio di circolo a Roma, che ha portato a un miglioramento tennistico e tattico. “A Roma a inizio anno ho cambiato circolo, tante cose, dentro e fuori dal campo, tennisticamente e tatticamente”, ha spiegato. La Basiletti ha anche parlato del suo percorso nel tennis, partendo da una passione per la danza e il nuoto, fino all’ingresso nel mondo del tennis grazie alla madre. “Ho fatto danza da piccolina, poi uno-due anni di nuoto, mia madre ha giocato a basket in Serie A1, quando ha smesso ha iniziato a giocare a tennis per far qualcosa e da lì ho iniziato pure io, quando avevo 6-7 anni”, ha ricordato.

Con un piano di crescita costante e una mente positiva, Noemi Basiletti continua a costruire il suo futuro nel tennis, cercando di mantenere un equilibrio tra lavoro e vita personale. Ci terrei molto: mantenere un equilibrio, in torneo e in allenamento, fuori dal campo, trovare una stabilità. La tennista ha anche parlato del ruolo della mente nel tennis. “L’atteggiamento è l’unica che posso scegliere e controllare io. Le altre non le posso controllare più di tanto, ma l’atteggiamento dipende da me”, ha detto. L’atleta ha riconosciuto che la parte mentale è fondamentale per il suo successo. “Se l’ho positivo riesco ad alzare il livello generale”, ha spiegato.

La Basiletti ha anche parlato del suo recente passaggio a Roma e del suo adattamento al nuovo ambiente. “E’ stata una mia scelta, a prescindere sapevo che era corretta perché veniva solo da me. Ero perciò già sicura di aver fatto uno step in avanti, poi non sei mai sicura se ti trovi bene o no. Secondo me è un crescere insieme, si scende a compromessi insieme e si crea un team molto compatto”, ha detto. Con un percorso in crescita e una mente positiva, Noemi Basiletti continua a costruire il suo futuro nel tennis, cercando di mantenere un equilibrio tra lavoro e vita personale. La sua esperienza all’accademia di Nadal, sebbene non definitiva, ha contribuito a chiarire le sue scelte e a spingerla verso un livello superiore.