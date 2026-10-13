Italia-Svizzera Mondiali hockey pista 2026: orario, tv, streaming e risultati

Oggi, martedì 13 ottobre 2026, si è svolta la partita tra Italia e Svizzera ai Mondiali di hockey pista 2026, in programma alle ore 20.30 presso la COP Arena di Asuncion. La partita, valida per la seconda giornata del girone A, è stata trasmessa in diretta su Rai Sport in chiaro e in streaming su Rai Play. La squadra italiana, guidata dal ct Alessandro Bertolucci, ha affrontato una sfida difficile, non riuscendo a raccogliere punti dopo essere stata rimontata nella ripresa dalla tripletta del capitano svizzero Pau Bargalló. La squadra ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Francesco Compagno e Leonardo Diquigiovanni, ma ha subito la rimonta degli elvetici.

Una partita difficile per gli azzurri

La squadra italiana, dopo la sconfitta contro la Spagna per 2-3, ha cercato di rimettersi in sesto con una vittoria contro la Svizzera. Tuttavia, nonostante una buona prestazione, gli azzurri non hanno raccolto punti in questa difficile sfida d’esordio. La squadra, che ha conquistato il terzo posto ai Mondiali di Novara nel 2024, vuole confermare la sua posizione ai vertici internazionali. Per farlo, è essenziale battere gli abbordabili elvetici, che hanno affrontato il Portogallo nella prima partita del pool A.

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La squadra guidata da Alessandro Bertolucci ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Francesco Compagno e Leonardo Diquigiovanni. Tuttavia, nella ripresa è stata rimontata dalla tripletta del capitano svizzero Pau Bargalló. La sconfitta ha messo in evidenza le difficoltà degli azzurri nel mantenere il vantaggio, nonostante un’ottima prestazione iniziale.

La squadra italiana ha perso la partita per 3-2 contro la Svizzera, nonostante un buon primo tempo.

Le modalità di visione e la diretta

La partita è stata trasmessa in diretta su Rai Sport in chiaro e in streaming su Rai Play. OA Sport ha fornito la diretta live testuale dell’incontro, permettendo di seguire ogni azione saliente del duello contro gli elvetici. Gli spettatori possono anche aggiungere OA Sport come fonte preferita su Google per ricevere aggiornamenti in tempo reale. La partita è stata un’occasione per gli azzurri per riscattarsi dopo la sconfitta all’esordio contro la Spagna.

La squadra italiana, che ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Francesco Compagno e Leonardo Diquigiovanni, è stata rimontata nella ripresa dalla tripletta del capitano Pau Bargalló. Adesso i ragazzi di Bertolucci si troveranno di fronte due sfide essenziali per approdare alla fase ad eliminazione diretta: il Portogallo e la Svizzera. La squadra, che ha vinto il terzo posto ai Mondiali di Novara nel 2024, vuole mantenere la sua posizione ai vertici internazionali. La partita tra Italia e Svizzera, valida come seconda partita del girone del Mondiale di Hockey su pista 2026, avrà inizio alle 20.30. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale con cronaca dettagliata ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento! Leggi tutte le notizie di oggi e rimani aggiornato seguendoci su Google News.