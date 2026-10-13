Pablo Laso valuta il potenziale del Real Madrid e preferisce Rodri come acquisto

Pablo Laso, allenatore del Real Madrid in fase di trasferimento al club turco Anadolu Efes, ha espresso le sue opinioni su come potrebbe migliorare la squadra madrileña, nonostante la sua attuale competizione nel basket. Durante un’intervista su Radio MARCA, il tecnico ha sottolineato l’importanza del talento e della gestione di gruppo, evidenziando il potenziale del Real Madrid. Laso ha anche espresso una preferenza futbolistica, indicando Rodri come il giocatore che vorrebbe vedere in maglia bianca.

Un’opinione su Rodri e il calcio

Sebbene Laso sia noto per la sua carriera nel basket, ha mostrato un interesse per il calcio, soprattutto per il Real Madrid. Durante l’intervista, ha espresso chiaramente la sua scelta: “Ficharía a Rodri”. Questa dichiarazione ha suscitato interesse, poiché Laso ha spiegato che il giocatore, a suo parere, possiede le qualità necessarie per guidare un team. Il tecnico ha anche ricordato l’importanza di giocatori come Toni Kroos e Luka Modric, che hanno avuto un impatto significativo nella sua carriera.

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Il Real Madrid e la sua preparazione

Laso ha valutato positivamente la situazione del Real Madrid, riconoscendo la sua competitività e la sua capacità di affrontare le sfide della Euroliga. Ha sottolineato che il club è ben preparato per competere per i principali titoli, sia nel basket che nel calcio. Tuttavia, ha anche avvertito che la strada verso il successo è lunga e richiede un livello di prestazione costante. “Es muy pronto todavía para valorar a ningún equipo”, ha detto, evidenziando la necessità di un approccio cauto e realistico.

Il tecnico ha anche parlato della preparazione dei tecnici spagnoli, riconoscendo il loro ruolo chiave nel gestire i gruppi e nel trasmettere le conoscenze necessarie ai giocatori. Questo aspetto, a suo parere, contribuisce al successo internazionale del calcio e del basket. Laso ha esteso questa valutazione anche ad altri sport, come il tennis, lodando figure come Juan Carlos Ferrero e Toni Nadal. Nonostante la sua attuale attività nel basket, Laso ha mostrato un interesse per il calcio, soprattutto per il Real Madrid. La sua scelta di Rodri riflette un’idea di leadership e organizzazione, qualità che ha apprezzato in giocatori come Kroos e Modric. La sua dichiarazione non solo sottolinea il suo interesse per il calcio, ma anche il tipo di leadership che, a suo parere, può fare la differenza in un team.

Laso valuta il potenziale del Real Madrid

Preferisce Rodri come acquisto

Riconosce l’importanza dei giocatori come Kroos e Modric

La sua intervista su Radio MARCA ha dato un’idea del profilo di un allenatore che, nonostante la sua esperienza nel basket, ha un interesse per il calcio e per il tipo di leadership che può trasmettere a un team. Laso ha anche sottolineato l’importanza della preparazione e della gestione di gruppo, elementi che, a suo parere, sono fondamentali per il successo in qualsiasi sport.