Mourinho invita prensa a osservare il primo minuto del Villarreal

José Mourinho, allenatore del Real Madrid, ha rivolto un messaggio enigmatico alla stampa durante la conferenza stampa, invitando i giornalisti a osservare il primo minuto del match contro il Villarreal prima di discutere degli episodi arbitrali del weekend. L’allenatore portoghese ha evitato di commentare direttamente la polémica sulle decisioni arbitrali del match contro il Villarreal, ma ha preferito rimandare la discussione a un momento successivo, fissando un incontro il sabato. “Voy a decir una cosa solo: os invito a ver el primer minuto del partido del Villarreal. Vedlo y hablamos el sábado”, ha detto, in un tono che sembra voler sottolineare l’importanza di una interpretazione diversa degli eventi.

Un invito a riflettere su un episodio specifico

La richiesta di Mourinho si basa su un momento particolare del match, precisamente al 1:04, in cui è stato segnato un fuorigioco a Mbappé. L’azione, pur non essendo oggetto di contestazioni durante la partita, ha suscitato l’attenzione del tecnico, che la interpreta come un segnale. “La clave está en la interpretación que hace el portugués de esa decisión”, ha sottolineato un commento del contesto, indicando che Mourinho ritiene che l’arbitro abbia agito in modo non favorevole al Real Madrid. L’episodio, pur non essendo chiaro in termini di regolamento, ha suscitato una reazione del tecnico, che lo ha scelto come punto di partenza per il suo discorso.

Pubblicità

Un atteggiamento distaccato ma attento

Mourinho ha espresso fiducia nei confronti degli arbitri, ma ha anche espresso preoccupazione per la pubblicizzazione anticipata delle decisioni arbitrali. “Yo me fío de todos los árbitros antes del partido, en Europa y en el campeonato. Lo que me huele raro es que, cuando los árbitros se publican 24 horas antes del partido, se sepa con tres semanas de antelación”, ha detto, indicando una sua preoccupazione per la trasparenza e l’imparzialità. L’allenatore ha anche sottolineato che la critica non è sempre diretta, ma che alcuni aspetti sono chiari e dovrebbero essere discussi con maggiore onestà.

Il tecnico ha inoltre commentato la prestazione di Fede Valverde nel match contro il Villarreal, riconoscendone l’importanza nella posizione di laterale destro, nonostante non sia la sua preferita. “Fede podía marcar diferencias. Esta vez salió bien, no siempre. Solo hay un Fede, es solo una situación que se ocasiona porque tenemos dos laterales muy buenos”, ha detto, evidenziando la sua fiducia nel giocatore e la sua capacità di adattarsi alle situazioni. Questo commento ha messo in luce la sua attenzione non solo alla strategia tattica, ma anche al ruolo di ogni singolo giocatore nel contesto della squadra.

Infine, Mourinho ha parlato della sua relazione con la Roma e con l’Inter, riconoscendo che sono due squadre molto forti in Italia. “Inter y Roma son los dos más fuertes de Italia. Son buenos recuerdos para mí. Los he visto a los dos y son los más fuertes. Estoy preparado para el regreso”, ha detto, mostrando una certa ambizione e una volontà di confronto. L’allenatore ha anche espresso il suo desiderio di vincere, sottolineando che l’amore si dimentica, ma la passione per il calcio rimane.

Mourinho ha evitato di commentare direttamente la polémica arbitrale.

Ha invitato la stampa a osservare il primo minuto del match contro il Villarreal.

Ha espresso fiducia negli arbitri, ma ha sollevato preoccupazioni per la loro pubblicizzazione.

Ha riconosciuto la prestazione di Fede Valverde.

Ha parlato della sua relazione con la Roma e con l’Inter.