I Los Angeles Lakers scoprono il loro gigante in coppia con Miss America e “capace di attraversare muri”

I Los Angeles Lakers hanno affrontato i Golden State Warriors al T-Mobile Arena di Las Vegas nella pretemporada NBA 2026, con un risultato finale di 89-101 a favore dei Warriors. La squadra di Los Angeles, priva del giocatore star Luka Doncic, ha visto emergere nuovi talenti, tra cui il gigante Walker Kessler, che ha debuttato in questa fase di allenamento. Kessler, alto 2,18 metri, ha segnato 11 punti e recuperato 9 palle rimbalzate in soli 15 minuti di gioco, confermando la sua potenziale importanza per la squadra.

Un impegno sentimentale con Miss America

Durante la sua presentazione, Kessler ha rivelato di essere in una relazione con una ex Miss America, un dettaglio che ha suscitato interesse tra i tifosi e i media. “Sapendo che mi fanno fiducia, sono capace di attraversare un muro di ladrilli per loro”, ha dichiarato il giocatore, sottolineando la sua determinazione e le sue motivazioni personali. Questa frase, sebbene non sia un annuncio ufficiale, ha rivelato un lato più umano del giocatore, che si sta adattando al ruolo di leader nella squadra.

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Un inizio promettente per il gigante

Kessler, che ha debuttato in pretemporada, ha mostrato una buona capacità di adattamento e di lettura del gioco, nonostante la sua altezza e la sua freschezza. Il suo contributo, pur limitato ai 15 minuti giocati, ha lasciato un’impressione positiva, soprattutto per il ruolo di rimbalzatore che ha svolto. Al suo fianco, Austin Reaves ha segnato 29 punti e realizzato 4 triple su 7 tentativi, confermando la sua importanza nella squadra. Nei Warriors, Stephen Curry ha segnato 11 punti in 22 minuti, mentre altri giocatori hanno contribuito al successo della squadra. La partita ha visto un equilibrio tra attacco e difesa, con i Lakers che hanno mostrato potenziale ma anche alcune lacune nella gestione del gioco. La pretemporada è un momento cruciale per i giocatori, e Kessler, con la sua altezza e la sua determinazione, potrebbe diventare un elemento chiave per la squadra nella stagione regolare.

La relazione di Kessler con una ex Miss America ha suscitato curiosità, ma non ha influenzato la sua performance sul campo. Il giocatore, concentrato sul suo ruolo nella squadra, ha dimostrato di essere in grado di mettere da parte le sue personali motivazioni per concentrarsi sul gioco. “Siamo capaci di attraversare un muro di ladrilli”, ha detto, lasciando un’impressione forte, ma chiaramente il suo obiettivo è quello di contribuire al successo dei Lakers.

Walker Kessler, alto 2,18 metri, ha debuttato in pretemporada con 11 punti e 9 rimbalzi.

Austin Reaves ha segnato 29 punti e realizzato 4 triple su 7 tentativi.

Kessler è in relazione con una ex Miss America e ha espresso la sua determinazione.