González Fuertes: “Yoro ha colpito Jonathan David in modo grave, meritava la rossa”

Pablo González Fuertes, commentatore sportivo di Radio MARCA, ha espresso il suo parere sull’espulsione del giocatore del Manchester United Yoro, avvenuta durante un match in cui il calciatore ha colpito Jonathan David in modo rilevante. L’episodio, verificatosi al minuto 73, ha visto l’arbitro sueco Nyberg mostrare la cartellina rossa a Yoro dopo aver consultato il monitor del VAR. González Fuertes ha ritenuto giusta la decisione dell’arbitro, sottolineando l’importanza del momento e la gravità del fallo.

La reazione di González Fuertes

González Fuertes, nel programma radiofonico “Marcador” di Radio MARCA, ha commentato l’episodio dicendo: “Bien expulsado Yoro perché golpea in modo grave su David, essendo l’ultimo uomo”. L’esperto ha sottolineato come l’immagine ripetuta confermi l’azione del giocatore del Manchester United, che ha colpito Jonathan David in modo non tollerabile. L’analisi del commentatore ha messo in luce l’importanza del contesto e la necessità di una decisione precisa da parte dell’arbitro.

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La valutazione del VAR

L’espulsione di Yoro è avvenuta dopo che l’arbitro ha consultato il VAR, un elemento che ha contribuito a prendere una decisione definitiva. González Fuertes ha riconosciuto l’efficacia del sistema, sottolineando come l’assistenza tecnologica abbia permesso di valutare l’episodio in modo più completo. L’esperto ha anche menzionato come il momento in cui il fallo è avvenuto, con Yoro che era l’ultimo uomo in campo, abbia reso ancora più rilevante l’azione. Il commentatore ha inoltre espresso un’opinione su un altro aspetto del match, riferendosi a un altro giocatore, Llorente, il cui braccio non era in posizione volontaria ma aveva comunque influito sulla giocata. Tuttavia, il focus principale del commento è stato l’espulsione di Yoro e la sua giustificazione. González Fuertes ha ritenuto che la decisione dell’arbitro sia stata corretta e necessaria, in base alle immagini e al contesto. La decisione dell’arbitro è stata valutata come corretta da un esperto del settore, che ha messo in luce l’importanza di una reazione tempestiva e precisa in situazioni di alta tensione. L’episodio ha suscitato reazioni tra i tifosi e i commentatori, con un dibattito su come gestire situazioni simili in futuro. González Fuertes ha espresso il suo parere in modo chiaro e diretto, senza ombre di dubbi sulla validità dell’azione dell’arbitro.

Yoro è stato espulso al minuto 73 per un fallo su Jonathan David.

L’arbitro ha consultato il VAR prima di prendere la decisione.

González Fuertes ha appoggiato l’espulsione, sottolineando la gravità del fallo.

Il commentatore ha inoltre sottolineato come l’azione di Yoro, avvenuta quando era l’ultimo uomo in campo, abbia reso ancora più rilevante il fallo. La decisione dell’arbitro, supportata dal VAR, ha rappresentato un momento cruciale nel match, con conseguenze dirette sulle dinamiche di gioco. González Fuertes ha ritenuto che la reazione dell’arbitro sia stata giusta e necessaria, in base alle immagini e al contesto.