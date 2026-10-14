Mateu Lahoz critica decisione VAR in Champions League

Antonio Mateu Lahoz, ex arbitro internazionale e commentatore su Movistar Plus+, ha espresso forte disapprovazione per la decisione del VAR che ha annullato il gol di Johnny Cardoso dell’Atlético de Madrid contro il Manchester United. L’episodio, avvenuto al minuto 44, ha suscitato polemiche per la valutazione del contatto di Marcos Llorente, che l’arbitro sueco Glenn Nyberg ha considerato volontario e antinaturale. Lahoz ha definito la decisione “una locura e un atropello al reglamento”, sottolineando come la mano non fosse mai stata intenzionale.

Decisione VAR e contestazione di Lahoz

Secondo le dichiarazioni di Lahoz, la decisione del VAR ha portato a un’annullazione del gol che, a suo parere, non rispettava le regole del gioco. “Me parece una locura. ¿Cómo va a ir con los brazos pegados? Eso sí que es antinatural”, ha detto l’ex arbitro, che ha anche sottolineato come la posizione della mano di Llorente non fosse mai stata intenzionale. Lahoz ha espresso preoccupazione per l’uso del VAR, ritenendo che non sia stato utilizzato in modo corretto e che la decisione non abbia rispettato le norme del gioco.

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Reazioni e contestazioni del momento

La decisione ha suscitato reazioni anche da parte di giocatori e tifosi. Johnny Cardoso, autore del gol annullato, ha espresso la sua frustrazione, dicendo: “Tenemos nuestros sueños, pero vamos partido a partido”. Lahoz ha anche criticato l’espulsione di Wilfried Zaha, che ha lasciato il Manchester United con un giocatore in meno. “Esto no puede pasar en la mejor competición de clubes del mundo”, ha sottolineato, evidenziando come la situazione fosse inaccettabile per un torneo di alto livello.

Il commentatore ha inoltre espresso preoccupazione per l’uso del VAR, affermando che non è stato utilizzato in modo adeguato e che la decisione non ha rispettato le regole del gioco. “¿Por qué cuando van al VAR no tratan con humildad las jugadas? La toma que le han mostrado primero es en la única en la que puede parecer que peuda haber algo… Pero el fútbol es muchísimo más. Por este contacto sancionar tiro libre directo y roja… De verdad, que para esto no llegó al VAR”, ha detto Lahoz, che ha espresso la sua insoddisfazione per la gestione del momento.

La partita, terminata 2-0 per l’Atlético, ha visto un momento di tensione legato alla decisione del VAR, che ha suscitato dibattiti e contestazioni da parte di esperti e tifosi. Lahoz, con la sua critica, ha messo in luce le problematiche legate all’uso del sistema e ha chiesto un approccio più rispettoso e corretto nel giudizio delle situazioni di gioco. La decisione del VAR ha suscitato dibattiti su come venga applicata la regola del contatto e se il sistema sia stato utilizzato in modo corretto. Lahoz ha sottolineato come la mano di Llorente non fosse mai stata intenzionale e che la decisione non rispettasse le norme del gioco. “Por este contacto sancionar tiro libre directo y roja… De verdad, que para esto no llegó al VAR”, ha concluso, evidenziando la sua insoddisfazione per la gestione del momento.

La partita ha visto un momento di tensione legato alla decisione del VAR, che ha suscitato dibattiti e contestazioni da parte di esperti e tifosi. Lahoz, con la sua critica, ha messo in luce le problematiche legate all’uso del sistema e ha chiesto un approccio più rispettoso e corretto nel giudizio delle situazioni di gioco. La decisione del VAR ha suscitato dibattiti su come venga applicata la regola del contatto e se il sistema sia stato utilizzato in modo corretto. Lahoz ha sottolineato come la mano di Llorente non fosse mai stata intenzionale e che la decisione non rispettasse le norme del gioco.