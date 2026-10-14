Santi Comesaña: “Lo de Vini fue roja, no sé de qué se quejan”

Dopo la vittoria del Villarreal contro il Napoli per 3-1, il giocatore Santi Comesaña ha espresso le sue opinioni sulle decisioni arbitrali e sulla reazione della squadra. Comesaña ha commentato la situazione relativa all’espulsione di Vinicius durante la partita precedente contro il Real Madrid, dicendo: “Lo de Vini fue roja, no sé de qué se quejan”. L’attaccante ha espresso la sua frustrazione, sottolineando che la decisione era chiara e giusta, e che non capisce le critiche. La vittoria contro il Napoli ha messo fine a una sequenza di 12 partite senza vittorie in Europa, un risultato che ha reso la squadra più motivata e unita.

La reazione del giocatore dopo la vittoria

Comesaña ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione della squadra, ma ha anche commentato la situazione relativa alla partita precedente. “No sé de qué se quejan, si es roja es roja, se lo estaban comiendo desde el primer minuto”, ha detto il giocatore, riferendosi alla decisione arbitrale. L’espulsione di Vinicius, secondo Comesaña, non ha avuto senso e ha creato confusione tra i tifosi e i giocatori. Tuttavia, ha riconosciuto che la squadra ha fatto il suo gioco e che la vittoria è un passo importante per il Villarreal.

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Un momento positivo per il Villarreal

Comesaña ha anche sottolineato l’importanza della vittoria, che ha messo fine a una sequenza di 12 partite senza vittorie in Europa. “Nosotros hicimos nuestro partido, pena que no sacáramos nada”, ha detto, esprimendo la sua frustrazione per il risultato finale. Tuttavia, ha espresso la sua soddisfazione per la squadra e per la sua dinamica di gioco. “Estamos en un buen momento y hay que seguir en esta línea”, ha aggiunto, rafforzando l’idea che il Villarreal sta migliorando e si sta muovendo nella giusta direzione.

Il giocatore ha anche lodato la prestazione di Luiz, il portiere del Villarreal, che ha fatto una grande parata nel momento cruciale della partita. “A quí todo el mundo corre mucho, me alegro por todo el equipo y sobre todo por Luiz que hizo una grandísima parada con 2-1 a De Bruyne”, ha detto Comesaña, riconoscendo l’importanza del contributo di ogni giocatore. La vittoria, secondo lui, è un passo importante per la squadra, che ora ha tre punti in classifica e si sente più unita che mai.

Con la vittoria contro il Napoli, il Villarreal ha dimostrato di essere in grado di competere a livello europeo e di migliorare la sua posizione in classifica. Comesaña ha espresso la sua fiducia nella squadra e nel suo allenatore, dicendo che la squadra si sente più libera e più motivata. Con un risultato come questo, si abrazza chiunque, lo meritavamo, ha concluso il giocatore, rafforzando l’idea che la squadra sta crescendo e si sta muovendo nella giusta direzione.

La decisione di espulsione di Vinicius ha suscitato molte discussioni, ma Comesaña ha espresso la sua insoddisfazione e ha sottolineato che la decisione era chiara e giusta. La vittoria contro il Napoli ha messo fine a una sequenza di 12 partite senza vittorie in Europa, un risultato che ha reso la squadra più motivata e unita. Comesaña ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione della squadra e ha riconosciuto l’importanza del contributo di ogni giocatore.