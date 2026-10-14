Rafa Jódar sancionato per frase aggressiva durante match a Shangai

Rafa Jódar ha ricevuto un ‘warning’ per un comportamento durante un match al Masters 1000 di Shangai, dopo aver rivolto un’espressione inappropriata a un recogepelotas. L’incidente si è verificato durante il secondo set contro il connazionale Van de Zandschulp, in un momento di forte tensione. Il giocatore spagnolo, dopo aver perso il primo set, ha espresso un commento ritenuto inopportuno rivolto al personale del campo, causando l’intervento del juez de silla ecuatoriano Jimmy Pinoargote.

Un momento di tensione e reazioni

Il match, giocato al Centro di Tenis Qizhong, ha visto Jódar affrontare un momento di forte pressione. Dopo aver perso il primo set, il tennista ha rivolto un’espressione ritenuta inopportuna a un recogepelotas, dicendo: “Dame la puta toalla, coño”. L’episodio ha suscitato reazioni da parte del juez de silla, che ha ritenuto il comportamento antideportivo e ha emesso un ‘warning’. Jódar, però, ha cercato di spiegare la sua posizione, affermando di non aver detto nulla di male.

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Il juez de silla ha sottolineato che il comportamento non era accettabile, nonostante la tensione.

La reazione del juez de silla

Jimmy Pinoargote, il juez de silla responsabile del match, ha risposto al giocatore spiegando che comprendeva la tensione, ma ha sottolineato che il comportamento non era accettabile. “Entiendo la tensión pero así no”, ha detto il giudice, aggiungendo che Jódar aveva il dovere di rispettare le regole del gioco. Il tennista ha cercato di chiarire, dicendo che non aveva intenzione di offendere, ma il juez ha insistito sul fatto che le parole erano inappropriate. Nonostante l’incidente, Jódar ha continuato a giocare con determinazione, riuscendo a rimontare e a passare ai quarti di finale del torneo. Il risultato è stato un ulteriore successo per il tennista spagnolo, che si avvicina al record di Becker. Il match ha visto un momento di alta tensione, con Jódar che ha dovuto fare appello alla sua capacità di rimontare in più occasioni.

Jódar ha dimostrato di saper gestire la pressione, nonostante l’incidente.

Il momento ha messo in luce la pressione che Jódar vive durante i tornei di alto livello, ma anche la sua capacità di rimanere concentrato e di trovare soluzioni in situazioni difficili. Il match è stato un ulteriore passo avanti nella sua stagione, con il tennista che si avvicina a un traguardo storico. Il comportamento di Jódar ha suscitato reazioni da parte del juez de silla, ma il tennista ha dimostrato di saper gestire la pressione e di rimanere concentrato sul gioco, anche in situazioni difficili.

Il match ha visto un momento di alta tensione, con Jódar che ha dovuto fare appello alla sua capacità di rimontare in più occasioni, dimostrando una forte determinazione e una capacità di reazione in situazioni di pressione. Nonostante l’incidente, Jódar ha continuato a giocare con determinazione, riuscendo a rimontare e a passare ai quarti di finale del torneo, un ulteriore successo nella sua stagione.