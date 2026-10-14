William Dandjinou prova il speed skating: “Competerò ai campionati nazionali di pista lunga”

William Dandjinou, il pattinatore di short track canadese considerato uno dei migliori al mondo, ha annunciato di voler provare il speed skating, partecipando ai campionati nazionali canadesi di pista lunga. L’annuncio, fatto durante un’intervista, ha suscitato interesse nel mondo dello sport, soprattutto per la sua decisione di sconfinare in una disciplina diversa. Dandjinou, noto per la sua eccellenza nel short track, ha spiegato che si tratta di un esperimento, non di un cambio definitivo di disciplina. L’obiettivo è imparare e migliorare, ma senza compromettere la sua carriera nel short track.

Un passo verso il speed skating

Il 14 ottobre 2026, Dandjinou ha rivelato di partecipare ai campionati nazionali canadesi di speed skating, che si terranno a Quebec City. L’annuncio è arrivato dopo che l’atleta aveva sorprendentmente rifiutato di partecipare alle prime due tappe del World Tour 2026-27, programmate in Canada. La decisione ha suscitato curiosità, poiché Dandjinou è considerato uno dei migliori in circolazione. Il suo coach, Marc Gagnon, ha espresso appoggio, ritenendo che l’esperienza possa essere utile per allungare la carriera dello sportivo.

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Un’esperienza per imparare

Dandjinou ha chiarito che non si tratta di un cambio definitivo, ma di un’opportunità per esplorare una disciplina diversa. “Sarebbe un errore provare a portare avanti in parallelo entrambe le discipline”, ha spiegato. L’atleta ha sottolineato che la sua intenzione è di divertirsi e di imparare qualcosa da portare indietro nel short track. “So bene che il livello è altissimo”, ha aggiunto, riconoscendo la difficoltà del speed skating. L’obiettivo è quindi di non perdere competitività in entrambi i settori, ma di concentrarsi su una disciplina alla volta.

La sua partecipazione ai campionati nazionali canadesi di speed skating rappresenta un passo importante nella sua carriera. Dandjinou, reduce da un’esperienza delusa ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, ha cercato di trovare nuove sfide. L’esperienza potrebbe aprire nuove opportunità, ma non è certo che si tratti di un cambiamento definitivo. Il coach Gagnon ha espresso fiducia, ritenendo che l’esperienza possa essere utile per il futuro di Dandjinou. La decisione di Dandjinou ha suscitato interesse nel mondo dello sport, soprattutto per la sua capacità di provare nuove discipline. L’atleta, noto per la sua determinazione, ha dimostrato di voler continuare a crescere, anche se non necessariamente in una nuova disciplina. La sua partecipazione ai campionati nazionali canadesi di speed skating è un esempio di come i limiti possano essere superati, ma sempre con una strategia ben definita.