Valentina Gottardi operata alla spalla, obiettivo rientro a febbraio. Nel mirino Doha.

Valentina Gottardi, azzurra del beach volley, ha subito un intervento chirurgico alla spalla destra per risolvere un problema all’articolazione e al tendine sovraspinoso. L’obiettivo è tornare in campo a febbraio, con l’ambizione di partecipare al primo Elite 16 dell’anno a Doha. L’intervento, eseguito con successo dal professor Alessandro Castagna e dal dottor Raffaele Garofalo all’IRCCS Humanitas Research Hospital di Rozzano, ha segnato un momento cruciale per la carriera della giocatrice, che dovrà affrontare un periodo di recupero prima di riprendere gli allenamenti e le competizioni.

Un anno di risultati e prospettive future

Lo stop arriva dopo una stagione in cui Gottardi, insieme a Reka Orsi Toth, ha ottenuto risultati significativi, dimostrando il potenziale della coppia. Tra i successi più importanti, il nono posto agli Europei di Stare Jablonki e la vittoria nel torneo di Modena, conquistata senza sconfitte. La coppia ha anche raggiunto il quarto posto ad Amburgo, tornando a giocarsi le medaglie, e ha vinto contro formazioni di alto livello come quelle di Nina Brunner e Tanja Hüberli. Questi risultati hanno confermato la competitività delle italiane nel panorama internazionale.

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Il recupero sarà cruciale per tornare a esprimere le qualità che hanno portato Gottardi a contendersi le medaglie. La prospettiva del ritorno dipende dall’evoluzione del recupero e dalla capacità di ritrovare la piena condizione agonistica. Gottardi dovrà iniziare l’iter riabilitativo, che segnerà il primo passo verso il ritorno agli allenamenti e alle competizioni. L’obiettivo è tornare a febbraio, con l’aspettativa di essere pronta per il primo Elite 16 dell’anno a Doha.

Un percorso di recupero e sfide future

Il bilancio della stagione include anche il nono posto agli Europei e la vittoria a Modena, ma i risultati di peso maggiore restano il quarto posto ad Amburgo e l’argento conquistato a Brasília. Questi successi hanno restituito l’immagine di una coppia competitiva, con picchi di rendimento elevati, ma anche la necessità di consolidare la continuità nei grandi appuntamenti. Con l’operazione, il focus si sposta ora sul recupero e sul lavoro necessario per tornare a esprimere le qualità che hanno portato Gottardi e Orsi Toth a contendersi le medaglie del circuito internazionale. Per Gottardi sarà fondamentale completare il recupero e ritrovare la sicurezza nei gesti che sollecitano la spalla, dall’attacco al servizio. Doha rappresenta il traguardo sperato per la ripresa, mentre il lavoro dei prossimi mesi dovrà consentirle di tornare a esprimere le qualità che, insieme a Orsi Toth, l’hanno riportata nella lotta per le medaglie del circuito internazionale.

Intervento chirurgico alla spalla destra di Valentina Gottardi

Obiettivo rientro a febbraio per il torneo di Doha

Risultati importanti con Reka Orsi Toth nella stagione 2026

La decisione di sottoporsi all’intervento è arrivata dopo un anno di prestazioni in crescita, che hanno messo in luce il potenziale della coppia. Il lavoro dei prossimi mesi dovrà permettere a Gottardi di tornare a esprimere le qualità che l’hanno portata a contendersi le medaglie del circuito internazionale.