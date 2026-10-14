Mattarella in tribuna per Italia-Turchia: un momento storico per il basket italiano

Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, ha assistito in tribuna alla partita tra Italia e Turchia, in programma al PalaEur di Roma il 26 novembre 2026. L’evento rappresenta un momento storico per il basket italiano, in quanto è la prima volta che un presidente della Repubblica assiste a una partita della Nazionale. La Federazione Italiana Pallacanestro ha reso noto con un comunicato breve ma chiaro che Mattarella, su invito del presidente della FIP Gianni Petrucci, sarà presente in tribuna per seguire la sfida di qualificazione ai Mondiali del 2027.

Un ritorno al PalaEur dopo decenni

L’Italia torna al PalaEur dopo più di 19 anni dall’ultima volta, e dopo 35 anni dall’ultima partita ufficiale giocata nell’impianto di Viale dell’Umanesimo. La partita contro la Turchia, che si svolgerà in un contesto di grande attenzione nazionale, rappresenta un’occasione per riconfermare l’importanza del basket italiano. La Turchia, invece, è imbattuta fino a questo momento, con otto successi su otto tra prima e seconda fase. L’Italia, pur essendo arrivata da due sconfitte consecutive in Bosnia-Erzegovina e contro la Serbia, si trova comunque con un margine di sicurezza relativa rispetto alla Lituania, principale avversaria per la qualificazione ai Mondiali.

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La presenza di Mattarella in tribuna è un simbolo dell’attenzione che il presidente ha sempre rivolto allo sport. L’evento riconferma l’importanza del basket italiano e la sua capacità di attrarre l’attenzione di figure di alto livello. La partita, inoltre, si svolgerà in un contesto storico, poiché il PalaEur è stato sede degli Europei del 1991, in cui l’Italia ottenne l’argento contro la Jugoslavia, un momento cruciale per la storia del basket italiano.

Un momento chiave per la qualificazione ai Mondiali

La partita Italia-Turchia rappresenta un momento chiave per la qualificazione ai Mondiali del 2027. L’Italia, pur essendo in difficoltà dopo due sconfitte, si trova comunque in una posizione di vantaggio rispetto alla Lituania. La Turchia, invece, ha dimostrato una costanza eccezionale, con un record di otto vittorie su otto. La presenza di Mattarella in tribuna non solo rafforza l’importanza del momento, ma anche la sua rilevanza a livello nazionale. La partita si terrà al PalaEur di Roma il 26 novembre 2026. È la prima volta che un presidente della Repubblica assiste a una partita della Nazionale di basket. L’evento, inoltre, è un’occasione per riflettere sul ruolo del basket italiano nel panorama sportivo internazionale. L’Italia, con un margine di sicurezza relativa, cerca di consolidare la sua posizione nella fase di qualificazione, mentre la Turchia si presenta in forma imbattuta.

La partita si terrà al PalaEur di Roma il 26 novembre 2026.

È la prima volta che un presidente della Repubblica assiste a una partita della Nazionale di basket.

L’Italia torna al PalaEur dopo 35 anni dall’ultima partita ufficiale.

La presenza di Mattarella in tribuna non è solo un evento raro, ma anche un simbolo dell’importanza del basket italiano. L’evento, inoltre, rappresenta un momento cruciale per la qualificazione ai Mondiali del 2027, con l’Italia che si trova in una posizione di vantaggio rispetto alla Lituania. La Turchia, invece, ha dimostrato una costanza eccezionale, con un record di otto vittorie su otto. L’evento, inoltre, è un’occasione per riflettere sul ruolo del basket italiano nel panorama sportivo internazionale.