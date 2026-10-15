Andrea Scialò e Armando Meschini, i nuovi campioni italiani ASPLI di padel

Andrea Scialò, in forza alla Polizia Locale di Torino, e Armando Meschini, della Polizia Locale di Anzio, si sono aggiudicati il titolo di campioni italiani ASPLI di padel nella categoria maschile, al termine del 4° Campionato Nazionale di Padel ASPLI, disputato dal 4 all’8 ottobre presso il Colors Play District di Montesilvano. La vittoria è arrivata dopo una prova dominante in finale, in cui la coppia ha sconfitto con un netto 6-0, 6-1 la coppia fiorentina composta da Camilla Puccini e Daniela Benvenuti. La competizione ha visto la partecipazione di 24 coppie provenienti da 13 città italiane, creando un’occasione unica per confrontarsi e aggregarsi tra appartenenti alle Polizie Locali di tutta Italia.

Roma protagonista con due titoli e vittoria nella classifica a squadre

Roma ha dominato la manifestazione, conquistando due titoli e la vittoria nella classifica a squadre. Nella categoria femminile, Valeria Nappo e Alessandra Romano hanno vinto il titolo, superando in finale la coppia fiorentina. Nella categoria mista, Valeria Nappo e Andrea Leoni hanno vinto il derby contro Francesco Fraschetti e Alessandra Romano con un 6-1, 6-1. La squadra romana si è imposta con 139 punti, precedendo Torino e San Severo. Inoltre, il tabellone Gold ha visto la vittoria dei romani Francesco Fraschetti e Andrea Leoni, che hanno sconfitto i torinesi Cristian Sansalone e Fabio Sebastianelli. Il successo romano si è esteso anche al tabellone Silver, dove i bresciani Giacomo Timpano e Renato Ghirardi hanno vinto contro i torinesi Gianluca Porcelli ed Edoardo Sartore.

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Un torneo che celebra l’esperienza e la solidità

Scialò e Meschini hanno dominato il torneo maschile, superando in semifinale i torinesi Simonetti e Virgilio con un 6-0, 6-1. Dall’altra parte del tabellone, la coppia di San Severo composta da Nicolò Michele Leggieri e Gianluigi Olivieri ha battuto D’Alessandro e Zaini per 6-2, 6-2. La coppia Torino-Anzio ha dimostrato solidità e esperienza, laureandosi Campione d’Italia ASPLI 2026. Il terzo posto è andato a Stefano D’Alessandro e Paolo Zaini. Il tabellone Bronze è stato vinto da Daniele Vacondio e Luca Zambelli, che hanno sconfitto in finale la coppia triestina formata da Sebastiano Pisani e Matteo Braida.

Il riconoscimento di miglior giocatore è andato ad Armando Meschini, mentre il premio di miglior giocatrice è stato assegnato a Valeria Nappo. La cerimonia conclusiva si è svolta presso il Grand Hotel Adriatico di Montesilvano, con la partecipazione del vicepresidente ASPLI Luigi Lanzetta, del commissario tecnico nazionale ASPLI Padel Daniele Vacondio, dell’istruttore di padel di secondo livello FITP Andrea Scialò e del comandante della Polizia Locale di Montesilvano, Nicolino Casale. Il Campionato Nazionale ASPLI si conferma un’importante occasione per promuovere lo sport tra gli appartenenti alle Polizie Locali, rafforzando i legami tra colleghi di diverse città e valorizzando i principi di partecipazione, lealtà e spirito di squadra che accompagnano ogni competizione sportiva.

Il campionato ha offerto anche spazio ai tabelloni di consolazione, dove si sono svolti incontri paralleli che hanno dato soddisfazioni a diverse coppie. La partecipazione di 24 coppie ha reso l’evento un momento di sportività e collaborazione tra i partecipanti.