Lautaro Martínez smentisce teorie di complotto dopo la finale del Mondiale vinto da Spagna

Lautaro Martínez, attaccante del Inter di Milano, ha smentito le teorie di complotto che circolavano in Argentina dopo la vittoria della Spagna nella finale del Mondiale 2026. Il giocatore, nonostante non abbia giocato nella finale per decisione del tecnico Scaloni, ha espresso la sua opinione su quanto accaduto, sottolineando l’impegno e la determinazione del team argentino. “Había gente che no podía caminar y seguía corriendo, y hasta la última jugada tuvimos posibilidad de ganarlo”, ha detto il calciatore, che ha anche sottolineato come il rivali fossero superiori e che in alcuni momenti la vittoria era quasi certa.

La determinazione del team argentino

Il calciatore ha parlato del sacrificio e della resistenza mostrati dai giocatori argentini durante la competizione. “Dimos hasta lo que no teníamos, y en la final también”, ha affermato, ricordando come molti giocatori fossero arrivati in campo in condizioni difficili. “Muchos chicos llegábamos complicados”, ha aggiunto, riferendosi a giocatori come Messi, Montiel e Alvarez, che hanno dato il massimo nonostante le difficoltà. Lautaro ha anche menzionato la sua stessa esperienza, con una lesione che lo ha tenuto fuori per due mesi, e ha sottolineato come i tempi extra e la pressione della competizione avessero un impatto significativo.

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Le teorie di complotto e la reazione del team

Le teorie di complotto, che hanno circolato in Argentina dopo la sconfitta, hanno suscitato l’irritazione del calciatore. “Cuando se habla de esas teorías molesta”, ha detto Lautaro, spiegando che la sua frustrazione non è dovuta a un dubbio sulla lealtà dei giocatori, ma al fatto che si parli di cose non verificate. “Está reflejado que hemos dado todo y eso es lo que a nosotros nos deja tranquilos, no se dio”, ha sottolineato, riferendosi al fatto che il team aveva dato il massimo e che la vittoria non era mai stata in discussione.

Il calciatore ha anche parlato del peso della pressione e della responsabilità che i giocatori avevano durante la competizione. “El correr de atrás, el saber que tienes que levantar partidos, la ansiedad de la gente, el nerviosismo, todo lo que se vivía, todas las miradas estaban puestas en Argentina”, ha detto, ricordando come la squadra avesse affrontato un’atmosfera estremamente intensa. “Entonces, yo creo que hasta el pitazo final del último partido donde no pudimos conseguir traer la copa nuevamente a casa se vio que el equipo dejó hasta lo que no tenía”, ha concluso, sottolineando l’impegno e la dedizione di tutti i giocatori.

La reazione di Lautaro Martínez si unisce a quella di Messi, che aveva già smentito le teorie di complotto. “No pasó nada raro, es la realidad”, ha detto il capitano argentino, confermando che la vittoria della Spagna era il risultato di una partita giocata con onestà e rispetto. Lautaro, con le sue parole, ha rafforzato l’idea che la squadra argentina abbia dato il massimo e che le teorie di complotto non siano mai state fondate.