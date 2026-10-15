Bad Gyal: “Non canterei con Taylor Swift nemmeno per tre milioni di euro”

Bad Gyal ha espresso con chiarezza e fermezza la sua decisione di non collaborare con Taylor Swift nemmeno se le offrissero tre milioni di euro. La cantante catalana, durante un’intervista al podcast argentino “Blender”, ha chiarito con forza il suo rifiuto a lavorare con la popstar statunitense, spiegando le ragioni che la portano a questa scelta. L’artista, nota per la sua sincerità e la sua non conformità, ha sottolineato come non si senta rappresentata dalle idee e dal tipo di musica di Swift, che definisce “soso” e privo di spezie. Questo atteggiamento, che la contraddistingue, ha reso la sua dichiarazione ancora più incisiva.

Collaborazioni con artisti diversi

Sebbene non abbia espresso interesse per una collaborazione con Taylor Swift, Bad Gyal ha espresso un forte desiderio di lavorare con artisti come Madonna, nonché con cantanti argentine come Tini Stoessel e Lali Espósito, nonostante i loro stili musicali siano molto diversi. Questo dimostra una apertura verso artisti che condividono valori o visioni artistiche simili alle sue. La cantante ha anche sottolineato che, pur non vedendosi in sintonia con Swift, potrebbe comunque criticare pubblicamente altre figure, ma non la statunitense.

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Un’esperienza in Argentina

La dichiarazione di Bad Gyal è arrivata durante la sua ultima apparizione al podcast “Blender”, presentato da Marta Fort. L’occasione ha permesso alla cantante di parlare non solo della sua carriera, ma anche delle sue opinioni su diversi aspetti del mondo della musica e della cultura. In questo contesto, ha ribadito con fermezza la sua posizione in merito a una possibile collaborazione con Taylor Swift, sottolineando che non è uno dei suoi sogni. Al tempo stesso, ha espresso un forte interesse per altre collaborazioni, soprattutto con artisti che condividono i suoi valori.

Bad Gyal, in questo momento, si trova in piena gira internazionale per il suo secondo album di studio, intitolato “Más Cara”. I suoi prossimi concerti, concentrati nel mese di ottobre, si terranno in America, tra cui Chile, Colombia, Mexico, Stati Uniti e Puerto Rico. Questo tour rappresenta un momento importante per la sua carriera. La sua sincerità e forza di carattere continuano a distinguere la sua presenza nel panorama musicale internazionale.

La sua dichiarazione, pur forte e diretta, non ha suscitato alcuna reazione ufficiale da parte di Taylor Swift, né da parte di enti o aziende che potrebbero essere coinvolti in una eventualità di collaborazione. Al contrario, la risposta di Bad Gyal ha rafforzato la sua immagine come artista che non teme di esprimere le sue opinioni, anche quando queste possono essere in contrasto con quelle di altre figure del settore. Con la sua voce e la sua personalità, Bad Gyal continua a lasciare un segno nel mondo della musica, non solo per la sua musica, ma anche per la sua capacità di comunicare con onestà e coraggio.