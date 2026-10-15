Trump valuta l’uso della MOAB contro l’Iran per colpire infrastrutture energetiche

Donald Trump valuta l’uso della MOAB, la bomba non atomica più potente del arsenale statunitense, contro l’Iran per colpire infrastrutture energetiche. L’ipotesi, emersa da fonti giornalistiche, indica un possibile attacco contundente a obiettivi strategici iraniani. La decisione, tuttavia, non è stata ancora formalizzata e dipende da vari fattori, tra cui le prossime elezioni di metà mandato previste per il 3 novembre. L’uso della MOAB potrebbe rappresentare un messaggio simbolico, ma non è considerato una soluzione definitiva per risolvere la crisi.

La MOAB, acronimo di Massive Ordnance Air Blast, è la bomba non atomica più potente in uso negli Stati Uniti. Pesante 10.000 chili, il suo potere esplosivo equivale a undici tonnellate di TNT. La sua capacità distruttiva è enorme, ma non è sufficiente per danneggiare strutture ben protette. Secondo fonti, la MOAB non ha una capacità di penetrazione adeguata per colpire infrastrutture nucleari o energetiche critiche. Nonostante ciò, il suo utilizzo potrebbe servire a lanciare un segnale forte all’Iran.

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Un conflitto che non si placa

Il conflitto tra Stati Uniti e Iran non mostra segni di calma. L’ultimo episodio di tensione si è verificato a febbraio di quest’anno, quando le relazioni sono andate in crisi. L’uso della MOAB potrebbe segnare un punto di svolta nel conflitto, ma non è certo che venga effettuato. Secondo la CNN, alcuni funzionari non credono che l’arma sia efficace per raggiungere gli obiettivi strategici iraniani. Tuttavia, i consiglieri di Trump la considerano un passo “definitivo” per risolvere la situazione.

La Casa Bianca, tuttavia, non sembra intenzionata a prendere decisioni drastiche prima delle elezioni di metà mandato. Questo significa che l’ipotesi di un attacco potrebbe rimanere in sospeso fino a quel momento. Inoltre, l’uso della MOAB potrebbe avere conseguenze economiche significative, come un calo del prezzo del petrolio se la pace tornasse tra Washington e Teheran.

Un’arma già utilizzata in passato

La MOAB è già stata utilizzata in precedenti operazioni militari. Il suo primo impiego in un conflitto reale risale ad aprile 2017, quando fu lanciata in Afghanistan contro il gruppo Stato Islamico. All’epoca, Trump era il presidente degli Stati Uniti e l’uso dell’arma fu visto come un simbolo di potere. Oggi, l’ipotesi di un simile utilizzo contro l’Iran potrebbe ripetere lo stesso ruolo, ma con un contesto geopolitico molto diverso. Nonostante la sua potenza, la MOAB non è una soluzione completa. I funzionari statunitensi riconoscono i suoi limiti, soprattutto in termini di capacità di penetrazione. Tuttavia, il suo uso potrebbe rappresentare un’azione simbolica, un messaggio chiaro all’Iran per metterlo in guardia. La decisione finale, però, dipende da una serie di fattori politici e strategici che non sono ancora del tutto chiari.

La MOAB potrebbe essere un simbolo di potere, ma non una soluzione definitiva.

La strategia di Trump dipende da fattori politici e economici.