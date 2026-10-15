Francesco Totti riceve un incontro riservato con Corbin Friedkin prima del match Roma-Real Madrid

Prima del match Roma-Real Madrid, Francesco Totti ha ricevuto un incontro riservato con Corbin Friedkin, figlio del presidente della Roma Dan Friedkin, all’interno di una saletta dedicata dell’Olimpico. L’incontro, reso noto da Prime, è stato un momento di cortesia e rispetto da parte della proprietà giallorossa nei confronti del simbolo della squadra. Totti, che ha trascorso la sua carriera al club, ha ricevuto un segnale di apprezzamento per il suo ruolo storico e la sua importanza per la società. L’evento si è svolto in un contesto di grande attenzione, con applausi spontanei da parte dello stadio ogni volta che il capitano era inquadrato durante la partita.

Un gesto simbolico per il centenario della Roma

L’incontro con Corbin Friedkin rappresenta un atto di riconoscimento per il ruolo di Totti nella storia del club. La proprietà giallorossa ha voluto sottolineare il valore del calciatore, unico uomo a rappresentare la Roma per oltre vent’anni. L’evento si colloca in un anno particolare, in cui la società celebra il centenario della sua fondazione. Il gesto, pur non essendo un annuncio ufficiale di un ritorno, ha suscitato interesse e apprezzamento tra i tifosi. Un segnale importante per il futuro della società. Totti, però, ha chiarito in mattinata, durante la presentazione dell’Album Panini, che i tempi per un ritorno alla Roma non erano maturi.

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Un saluto con il Ceo Galantic

Dopo l’incontro con Corbin Friedkin, Totti ha anche salutato il Ceo della Roma, Fabrizio Galantic, un altro momento di contatto con la dirigenza. L’interazione, pur breve, ha confermato la continuità di un rapporto di rispetto tra il calciatore e la proprietà. La scelta di organizzare questi incontri in un momento di grande visibilità ha suscitato commenti positivi, considerando l’importanza di Totti per la società. Un momento di riconciliazione e di rispetto. Tuttavia, la partita, pur avendo visto un momento di gioia per il pubblico, ha visto un resto di tensioni e critiche, come ha sottolineato un commento finale.

La scelta di far incontrare Totti con i rappresentanti della proprietà ha rappresentato un segnale di riconoscimento, ma non ha modificato la posizione ufficiale del calciatore. Il momento, pur non essendo un annuncio di ritorno, ha rafforzato l’immagine di Totti come figura simbolo della Roma. La sua presenza all’Olimpico, accompagnata da applausi spontanei, ha confermato il suo legame con la squadra, anche se il futuro resterà da definire. Nonostante i momenti di gioia e riconoscimento, la serata ha visto anche critiche e tensioni, come ha sottolineato un commento finale. Tuttavia, l’incontro con Corbin Friedkin e il saluto con Galantic rappresentano un’azione di cortesia e di rispetto, che ha lasciato un’impronta positiva nel contesto del centenario della Roma.