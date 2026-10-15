Valdano analizza il momento di Vinicius e la responsabilità del madridismo

Jorge Valdano ha espresso le sue opinioni sul momento di Vinicius Júnior, sottolineando come la sua mancanza di continuità e alcune decisioni del club possano aver influenzato la sua performance. L’argentino ha anche criticato le reazioni del madridismo nei confronti del brasiliano, sostenendo che una parte della tifoseria abbia attribuito la partenza di Xabi Alonso al giocatore. Valdano ha chiesto a Vinicius di adattarsi al ruolo che gli viene assegnato, soprattutto quando non è al top della forma.

Un momento di difficoltà per Vinicius

Vinicius Júnior, pur essendo uno dei giocatori più desequilibranti del calcio moderno, sta attraversando un periodo in cui le sue prestazioni non rispondono alle aspettative. Valdano ha osservato come il brasiliano non mostri più la stessa intensità e frequenza di azioni che lo hanno reso un punto di riferimento per il Real Madrid. “Ya no lo estamos viendo con la frecuencia que lo hacía de un tiempo atrás”, ha detto Valdano, sottolineando una perdita di continuità che ha ridotto il suo impatto offensivo.

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La responsabilità del madridismo

Valdano ha anche criticato una parte del madridismo per aver attribuito la decisione di Xabi Alonso di lasciare il club a Vinicius. Secondo l’ex giocatore, questa interpretazione ha creato un clima di tensione che ha influenzato la carriera del brasiliano. “Fue un cambio el año pasado lo que ha perjudicado su estancia en el Real Madrid”, ha sottolineato Valdano, ritenendo che la mancanza di continuità e le pressioni esterne abbiano avuto un effetto negativo. Il commentatore ha anche parlato dell’errore di Vinicius durante il match contro la Roma, che ha condizionato la partita e ha amplificato una performance già debole. “Es un error que va a marcar el partido y se va a comentar mucho, pero estuvo muy apagado además del error”, ha detto Valdano, sottolineando come la mancanza di entusiasmo abbia ridotto il suo impatto sul campo.

Valdano ha espresso un’opinione anche sulla sancione di quattro partite a Vinicius, ritenendola “excesiva” ma non interpretando completamente il contesto. L’ex giocatore ha anche criticato José Mourinho per le sue reazioni durante l’annuncio della sanzione, sottolineando come le critiche possano influire negativamente sul morale del giocatore. Nonostante le critiche, Valdano ha riconosciuto l’importanza di Vinicius per il Real Madrid, ma ha anche sottolineato la necessità di un adattamento al ruolo che gli viene assegnato. “Este tipo de jugadores hay que tratar de meterlos en competencia porque son muy importantes”, ha detto, ritenendo che il brasiliano debba imparare a gestire le situazioni in cui non è al top della forma.

Valdano ha concluso con un’analisi su come la mancanza di continuità e le pressioni esterne abbiano ridotto l’efficacia di Vinicius, ma ha anche riconosciuto la sua importanza per il Real Madrid. “Eso de que desequilibra cinco veces por partido y lo intenta quince… ya no lo estamos viendo con la frecuencia que lo hacía de un tiempo atrás”, ha detto Valdano, sottolineando come il brasiliano non sia più il giocatore che ha reso il Real Madrid insuperabile in campo.

Vinicius Júnior attraversa un momento di difficoltà.

Valdano ha criticato il madridismo per la sua interpretazione della partenza di Xabi Alonso.

La sancione di quattro partite ha suscitato reazioni.