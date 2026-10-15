Javier Aguirre rompe con 103 anni di tradizione a Mestalla

Javier Aguirre, tecnico del Valencia, ha deciso di rompere con una tradizione che si è mantenuta invariata per 103 anni a Mestalla. Il tecnico ha ordinato al team locale di spostarsi dal banquillo tradizionale, situato sul lato sinistro della Tribuna, al lato opposto, una misura che entrerà in vigore nel prossimo fine settimana, contro l’Athletic. Questo cambiamento, annunciato da Tribuna Deportiva, non è legato a questioni di capacità o comodità, ma rappresenta una scelta personale del tecnico. I due banquili dispongono delle stesse dimensioni e numero di posti, quindi il cambiamento non ha un impatto funzionale, ma è frutto delle preferenze di Aguirre.

Un precedente in Mallorca

Aguirre aveva già introdotto una misura simile durante la sua esperienza al Mallorca, a Son Moix, e ora ripete l’esperienza a Mestalla. Questa decisione ha suscitato interesse, poiché il banquillo del Valencia era sempre stato occupato dal lato sinistro, un posto che ha un significato storico e simbolico. La posizione del banquillo era legata alla vicinanza con il vestuario locale e alla facilità di accesso al campo, senza dover attraversare il personale dell’altra squadra. Tuttavia, Aguirre ha scelto di modificare questa tradizione, anche se il cambiamento non ha un impatto operativo significativo.

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Un momento di cambiamento per il Valencia

Il Valencia affronta la fine della sua permanenza nel Mestalla attuale, costruito nel 1923, e ogni partita ha un significato simbolico. Tuttavia, il club è attualmente impegnato a uscire da una crisi sportiva, e il cambiamento del banquillo potrebbe essere visto come un segno di una volontà di rinnovamento. Il banquillo locale, ora più vicino all’arbitro ausiliare che occupa la banda durante i match, potrebbe rappresentare una scelta tattica o una preferenza personale del tecnico. Questo cambiamento ha suscitato dibattito, ma non ha trovato opposizione da parte di nessuno, a causa della sua natura non funzionale.

Il precedente più simile si è verificato al Sevilla, dove Luis García Plaza ha richiesto un cambio simile quando è arrivato al club in un momento di crisi. Anche Víctor Espárrago, in passato, aveva proposto una modifica simile, ma Carlos Bilardo aveva abbandonato la posizione successivamente. Questo dimostra che il cambiamento del banquillo non è un evento raro, ma è sempre accompagnato da un contesto specifico. Per il Valencia, il cambiamento di Aguirre potrebbe rappresentare un segno di una volontà di rinnovamento, anche se non ha un impatto diretto sulle prestazioni del team.

La decisione di Aguirre ha suscitato interesse tra i tifosi e i media, ma non ha suscitato opposizione. Il tecnico ha scelto di rompere con una tradizione che ha visto il banquillo del Valencia occupare il lato sinistro per decenni. Questo cambiamento, pur non avendo un impatto funzionale, rappresenta un passo verso un’evoluzione del club. Tuttavia, il contesto attuale del Valencia è più focalizzato sulla risoluzione della crisi sportiva che sulla nostalgia per il passato.

Il banquillo del Valencia, che ha visto la sua posizione modificata per la prima volta in 103 anni, è un simbolo di una volontà di cambiamento. La scelta di Aguirre non è legata a questioni tecniche, ma a preferenze personali. Il tecnico ha scelto di spostare il team locale al lato opposto, una decisione che ha suscitato interesse e dibattito, ma non ha trovato opposizione. Il cambiamento, pur non avendo un impatto diretto sulle prestazioni, rappresenta un passo verso un’evoluzione del club.