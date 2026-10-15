Sancione di 24 anni per un tenista serbo per corruzione

Stefan Milicevic, un tenista serbo di 29 anni, è stato sancito con 24 anni di sospensione e una multa di 70.000 dollari per aver partecipato a una rete di corruzione nel tennis. La decisione è stata annunciata dall’Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), che ha reso nota la sentenza il 9 ottobre 2026. Milicevic, che ha raggiunto il suo miglior ranking nel 2014, al 1.338° posto mondiale, è stato accusato di aver reclutato giocatori per manipolare partite e di aver partecipato attivamente a sei gare corrotte, cinque delle quali con lui come giocatore. La sancione entrerà in vigore il 9 ottobre 2026 e si concluderà il 8 ottobre 2050.

Una sancione senza precedenti per un caso grave

La sospensione di 24 anni rappresenta una delle sanzioni più severe mai applicate dall’ITIA, sebbene non sia la più dura. L’organismo ha già sospeso di vita alcuni giocatori, tra cui il francese Alexis Musialek, la slovena Nastja Kolar, la statunitense Alexandra Riley e il bulgaro Karen Khachatryan. Milicevic è stato accusato di aver reclutato o tentato di reclutare giocatori per partecipare a gare corrotte, un’attività che ha portato a diversi episodi di manipolazione di partite tra il 2022 e il 2024.

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La rete di corruzione ha coinvolto diversi giocatori professionisti, con l’obiettivo di manipolare partite per ottenere vantaggi economici. L’ITIA ha sottolineato che il sistema era ben organizzato e che Milicevic aveva un ruolo centrale nel reclutamento di altri membri. La sospensione, che è entrata in vigore il 9 ottobre 2026, è stata accompagnata da una multa di 70.000 dollari, una somma elevata ma non eccezionale rispetto a quelle applicate in passato per casi simili.

Un sistema di corruzione internazionale

La rete di corruzione a cui Milicevic è stato associato ha coinvolto diversi giocatori professionisti, con l’obiettivo di manipolare partite per ottenere vantaggi economici. L’ITIA ha sottolineato che il sistema era ben organizzato e che Milicevic aveva un ruolo centrale nel reclutamento di altri membri. La sospensione, che è entrata in vigore il 9 ottobre 2026, è stata accompagnata da una multa di 70.000 dollari, una somma elevata ma non eccezionale rispetto a quelle applicate in passato per casi simili. La sancione di 24 anni è un esempio di come le sanzioni possano essere estreme quando si tratta di proteggere l’integrità del sport. L’ITIA ha ribadito la sua determinazione a punire chiunque partecipi a attività illegali, anche se il caso di Milicevic è uno dei più gravi mai registrati. La sospensione di 24 anni è un esempio di come le sanzioni possano essere estreme quando si tratta di proteggere l’integrità del sport.

Stefan Milicevic, 29 anni, è stato sancito con 24 anni di sospensione per corruzione nel tennis.

Ha reclutato giocatori per manipolare partite e ha partecipato a sei gare corrotte.

La sancione è entrata in vigore il 9 ottobre 2026 e si concluderà il 8 ottobre 2050.

La decisione dell’ITIA rappresenta un ulteriore passo nella lotta contro la corruzione nel tennis, un tema sempre più presente negli ultimi anni. L’organismo ha ribadito la sua determinazione a punire chiunque partecipi a attività illegali, anche se il caso di Milicevic è uno dei più gravi mai registrati. La sospensione di 24 anni è un esempio di come le sanzioni possano essere estreme quando si tratta di proteggere l’integrità del sport.