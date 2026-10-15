Luca Pellegrini in attesa del reintegro in lista Lazio: decisione in sospeso

Luca Pellegrini attende con trepidazione la decisione del club biancoceleste riguardo al suo reintegro in lista. Il calciatore, che ha continuato ad allenarsi a Formello, è in attesa di essere aggiunto entro sabato ai nomi dei calciatori utilizzabili in campionato. La scelta del club, che ha già ceduto Patric, ha lasciato due slot liberi tra i 25 schierabili in Serie A. Uno di questi potrebbe toccare nuovamente a Pellegrini, che ha sempre dimostrato disponibilità e attaccamento alla squadra.

La posizione di Gattuso e la fiducia nella società

Il tecnico Gattuso, durante la conferenza pre-Monza, ha espresso la sua fiducia in Pellegrini, sottolineando che la decisione finale spetta alla società. «È una decisione della società, che conosce il mio pensiero. Per me Luca è un calciatore della Lazio al 100%, non è mai stato fuori rosa, si è messo a disposizione e ha giocato con noi anche le amichevoli», ha dichiarato il mister. Queste parole rafforzano l’impressione che il club possa prendere una decisione positiva, pur tenendo conto delle esigenze tattiche e organizzative.

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La situazione in campo e le prossime mosse

Per partecipare alla trasferta di Torino, Pellegrini dovrà essere aggiunto entro sabato ai nomi dei calciatori utilizzabili in campionato. Salvo eventuali ripensamenti, il reintegro dovrebbe avvenire prima della partita con la Juventus, che rappresenta un test importante per la squadra. Il calciatore, che ha sempre dimostrato attenzione e impegno, è pronto a tornare in campo non appena sarà possibile. La sua disponibilità e la sua attitudine al gioco sono state più volte sottolineate da parte del club e del tecnico.

La situazione di Pellegrini rappresenta un caso emblematico di attesa e fiducia. Il club, pur tenendo conto delle limitazioni numeriche, sembra orientato a dare una possibilità al calciatore, che ha sempre dato il massimo per la squadra. La decisione finale, pur essendo in mano alla società, è influenzata da una serie di fattori, tra cui la sua disponibilità e la sua utilità in campo. Il reintegro potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti per il giocatore, che ha sempre dimostrato attaccamento alla Lazio. La situazione rimane in sospeso, ma con un’atmosfera di fiducia e attesa. Pellegrini, che ha sempre dato il suo contributo, è pronto a tornare in campo non appena sarà possibile. La decisione del club, pur essendo in sospeso, sembra orientata a dare una possibilità al calciatore, che ha sempre dimostrato attenzione e impegno per la squadra. La sua disponibilità e la sua attitudine al gioco sono state più volte sottolineate da parte del club e del tecnico.