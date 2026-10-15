I tifosi del PSG di spalle: il significato del duro sfottò a Donnarumma e al Manchester City

Dopo poco più di mezz’ora di gioco, il settore ospiti del Parco dei Principi si è voltato di spalle al campo, abbracciandosi e saltando all’unisono, dando vita al Poznan. Il gesto, che ha reso beffarda la sconfitta per 4-2 del Manchester City, è diventato un simbolo di sfida e superiorità per i tifosi del PSG. La coreografia, originariamente associata alla squadra polacca Lech Poznan, è stata adottata dalla tifoseria del Manchester City nel 2010 e ha assunto un significato simbolico nel contesto della partita. La scena non è passata inosservata, soprattutto per il legame tra il gesto e la storia del calcio.

Un gesto con un significato simbolico

Il Poznan, come si è detto, è diventato un marchio di fabbrica della tifoseria del Manchester City. La coreografia, semplice ma di grande impatto visivo, prevede che i tifosi si dispongano spalla a spalla, si abbraccino, voltino le spalle al terreno di gioco e saltino all’unisono, trasformando un’intera curva in un muro in movimento. Quando eseguito dai sostenitori avversari, il gesto può assumere un significato diverso: una maniera per sottolineare la propria superiorità e comportarsi come se la partita fosse ormai chiusa.

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La scena ha suscitato reazioni forti, soprattutto nei confronti di Gianluigi Donnarumma, il portiere del Manchester City. La ripresa di Donnarumma di spalle, che guarda verso la curva dei suoi ex tifosi, ha reso ancora più evidente il contrasto. Nel 2025, infatti, il portiere italiano era passato dai parigini ai Citizens, un passaggio che ha suscitato molte emozioni e commenti. La sua posizione, simbolo di una scelta di carriera, ha trovato un riflesso nella reazione del pubblico.

Un legame tra musica e calcio

Il Poznan ha superato i confini del calcio e ha trovato spazio anche nel mondo della musica. Liam Gallagher, frontman degli Oasis e noto sostenitore del Manchester City, ha coinvolto il pubblico durante un concerto, invitando i presenti ad abbracciarsi e a voltarsi di spalle per riprodurre la coreografia davanti al palco. Un’immagine diventata simbolica del legame tra la band e i colori azzurri di Manchester. Il gesto, ripetuto in contesti diversi, ha acquisito un valore culturale e un’identità unica, che va oltre il semplice supporto di una squadra.

Non è bastato il risultato a rendere amara la serata del Manchester City. La reazione del pubblico del PSG, con la coreografia del Poznan, ha reso la sconfitta ancora più dolorosa. Il gesto, sebbene simbolico, ha espresso una forma di sfida e di superiorità, che ha trovato riscontri anche nei confronti di un ex calciatore. La tifoseria parigina, con il suo modo di esprimersi, ha dato vita a un momento di forte impatto, che ha lasciato un segno nella memoria di tutti. Il Poznan, come si è visto, non è solo una coreografia, ma un simbolo di appartenenza, di orgoglio e di identità. La sua adozione da parte della tifoseria del Manchester City ha reso il gesto un elemento distintivo, che ha trovato spazio anche in contesti diversi. La sua evoluzione, però, ha anche dato vita a un confronto tra due squadre, due tifoserie e due storie che si intrecciano nel calcio moderno.