Tommy Paul: “Devi avere un piano per battere Medvedev”

Tommy Paul, giocatore statunitense in finale al torneo ATP di Shanghai 2026, ha parlato della sua preparazione per il match dei quarti di finale contro Daniil Medvedev, con cui ha perso i tre precedenti sul cemento. L’atleta ha sottolineato l’importanza di avere un piano di gioco ben definito per affrontare un avversario di alto livello, capace di non sbagliare molte palle e di costringere il giocatore a conquistarsi ogni punto. “Devi avere un piano per battere Medvedev”, ha dichiarato Paul in conferenza stampa, mettendo in luce la necessità di un approccio strategico e mentale.

Un piano di gioco e una mentalità chiave

Il match contro Medvedev rappresenta un test importante per Paul, che ha vinto contro Zizou Bergs negli ottavi di finale. L’atleta ha commentato la prestazione del belga, che lo ha sorpreso con un livello elevato e un gioco ben giocato. “Mi ha costretto a chiudere la partita, che è esattamente quello che dovevo fare in quella situazione”, ha detto Paul, riconoscendo l’impegno necessario per vincere. La vittoria ha anche permesso a Paul di ridimensionare la pressione, un aspetto che ha ritenuto cruciale per affrontare i momenti decisivi con maggiore tranquillità.

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La scelta di ridurre la pressione ha contribuito al successo. Paul ha spiegato come la capacità di convincersi che non è poi così grave abbia ridotto la pressione, permettendogli di concentrarsi su ciò che è realmente importante. Questo approccio ha giocato un ruolo chiave nella sua vittoria contro Bergs, un risultato che lo ha portato ai quarti di finale. Il prossimo turno vedrà Paul affrontare Medvedev, un avversario con cui ha una storia di sconfitte, ma che ha anche dimostrato di essere un giocatore in grado di adattarsi e migliorare nel tempo.

La crescita e i successi di Paul

Paul ha anche parlato del suo momento in campo, sottolineando come la crescita nella mentalità abbia contribuito al suo successo. “Cresciuta nella mentalità, i 100 li sto costruendo”, ha detto, riferendosi al suo percorso di sviluppo come atleta. Il giocatore statunitense ha inoltre menzionato le sue medaglie agli Europei di Parigi, con cui ha vinto un oro, due argenti e tre bronzi, e i due record del mondo che ha stabilito. Questi successi rappresentano un’importante base per affrontare il match contro Medvedev, un avversario che ha dimostrato di essere un forte contendente nel circuito ATP. Con la sua preparazione e la sua mentalità, Paul si prepara a un match di alto livello, in cui la strategia e la concentrazione saranno determinanti. Il match contro Medvedev rappresenta un test importante per il giocatore statunitense, che ha dimostrato di essere in grado di affrontare le sfide del circuito ATP con determinazione e professionalità.

Tommy Paul ha vinto contro Zizou Bergs negli ottavi di finale.

Il prossimo turno vedrà Paul affrontare Daniil Medvedev.

Paul ha sottolineato l’importanza di un piano di gioco ben definito.

La preparazione e la mentalità saranno decisive nel match. Paul ha ribadito che un piano di gioco ben strutturato è essenziale per affrontare Medvedev, un avversario che ha dimostrato di essere in grado di adattarsi e migliorare nel tempo. Con la sua esperienza e la sua capacità di gestire la pressione, Paul si prepara a un match di alto livello, in cui la strategia e la concentrazione saranno determinanti.