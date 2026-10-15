Mbappé e Koné si scambiano un siparietto in campo, amicizia in nazionale spiega il gesto

Allo Stadio Olimpico, durante la seconda giornata della Champions League, si è registrato un momento divertente e spontaneo tra due giocatori di alto livello: Kylian Mbappé del Real Madrid e Manu Koné della Roma. Prima dell’inizio del match, che ha visto il Real vincere 4-3 in rimonta, Mbappé ha dato una spinta al giocatore giallorosso, accompagnata da un sorriso e un ghigno beffardo. Il gesto, pur apparentemente leggero, ha suscitato l’attenzione dei tifosi e dei ragazzi accompagnati dai due calciatori all’ingresso in campo, come è ormai prassi in molte partite di campionato e di coppa.

Un gesto legato all’amicizia in nazionale

Il siparietto, come ha spiegato Mbappé, è stato assolutamente scherzoso e legato al loro rapporto di amicizia. I due si conoscono bene, grazie alla loro collaborazione nella squadra di nazionale francese. Mbappé, che ha 107 presenze e 67 gol con la maglia tricolore, e Koné, che ha 22 presenze senza reti, sono compagni di squadra e si scambiano momenti di confidenza anche durante le partite. Il gesto, però, ha avuto un effetto diverso per Koné, che è uscito dal campo dopo soli 17 minuti a causa di un infortunio muscolare alla coscia destra.

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Accanto ai due giocatori, erano presenti i ragazzi che li accompagnavano, come è diventata una tradizione in molte partite di alto livello. Tra questi, uno dei più curiosi è il figlio di Alessio Cerci, ex calciatore della Roma, Leonardo, che ha partecipato alla scuola calcio giallorossa lo scorso anno. Mbappé, che ha spiegato il gesto al ragazzo, ha dimostrato un atteggiamento cordiale e amichevole, che ha suscitato sorrisi e applausi tra i presenti.

Un momento di spontaneità in un contesto competitivo

La partita, però, ha visto un esito non proprio positivo per la Roma, che ha subito la rimonta del Real Madrid. Koné, pur essendo stato protagonista del siparietto, ha dovuto abbandonare il campo a causa dell’infortunio, un episodio che ha reso ancora più drammatica la sconfitta. Nonostante ciò, il momento in campo ha lasciato un ricordo piacevole, grazie alla spontaneità e alla confidenza tra i due giocatori. La loro amicizia, nata e cresciuta in nazionale, ha trovato un momento di espressione anche in un contesto così competitivo e intenso. Mbappé e Koné, pur essendo avversari in campo, dimostrano un rapporto basato su rispetto e familiarità, che si riflette anche nei loro gesti esterni. Un piccolo siparietto, ma con un significato che va oltre il calcio.

Il gesto di Mbappé, pur apparentemente leggero, ha suscitato reazioni diverse tra i tifosi e i ragazzi presenti. Mentre alcuni lo hanno visto come un momento di confidenza e amicizia, altri lo hanno interpretato come un gesto leggero e non troppo rispettoso. Tuttavia, il fatto che il siparietto sia stato spiegato come un momento scherzoso e legato al loro rapporto in nazionale ha contribuito a ridurre l’impatto negativo del gesto.