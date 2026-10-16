Boris Becker difende Zverev: “Battere solo chi ha davanti”

Boris Becker ha espresso il suo sostegno a Alexander Zverev, sottolineando che il successo del tedesco non deve essere ridimensionato a causa delle assenze di altri top player. In un’intervista recente, il tre volte campione di Wimbledon ha definito le critiche rivolte al connazionale come “totali sciocchezze”, sottolineando che il risultato dipende solo da chi si trova davanti alla rete. “Zverev può battere solo chi ha davanti”, ha detto Becker, rafforzando l’idea che il successo di un giocatore deve essere valutato in base alle condizioni in cui si trova.

Le prestazioni di Zverev non possono essere ignorate

Becker ha ricordato che Zverev ha vinto due Slam in stagione, ha giocato tre finali consecutive e ha raggiunto il punto di servizio per il match nella semifinale in Australia contro Carlos Alcaraz. Questi risultati, secondo il campione, non possono essere considerati semplice fortuna, ma rappresentano un lavoro costante e una capacità di adattarsi alle situazioni. L’ex campione ha anche sottolineato che il successo di Zverev non deve essere visto solo in relazione alle assenze di altri top giocatori, ma come un risultato ottenuto attraverso la sua preparazione e la sua determinazione.

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Le assenze hanno condizionato la corsa al primato

Le assenze prolungate di Carlos Alcaraz e lo stop di Jannik Sinner nella seconda parte della stagione hanno inevitabilmente influenzato la competizione per il primato. Queste circostanze hanno alimentato le obiezioni di chi ritiene che il successo di Zverev sia più legato alle opportunità favorevoli che a una reale superiorità. Tuttavia, Becker ha respinto questa visione, sottolineando che ogni giocatore deve essere valutato in base ai risultati ottenuti nelle condizioni in cui si trova. Non ha alcuna responsabilità per gli imprevisti che colpiscono i concorrenti, ha affermato.

Il principio su cui si basa la difesa di Becker è chiaro: il valore di una stagione non dipende solo dall’identità degli avversari affrontati, ma dalle prestazioni effettivamente ottenute. Zverev, secondo il tedesco, ha dimostrato di essere in grado di affrontare le sfide che si presentano, e non può essere giudicato solo in base a chi non è stato in campo. La gente deve finalmente riconoscergli il rispetto che merita, ha concluso Becker, rafforzando il suo sostegno al connazionale.

Le critiche, secondo il tre volte campione, non tengono conto del fatto che ogni giocatore risponde solo dei risultati che riesce a ottenere. La stagione di Zverev, con i suoi successi e le sue prestazioni, deve essere valutata come un insieme di fatti, non come una serie di coincidenze. Il sostegno di Becker rappresenta un appello a riconoscere il merito di un giocatore che ha dimostrato di essere in grado di competere e vincere, nonostante le sfide che ha affrontato. La difesa di Becker ha trovato riscontro anche in precedenti dichiarazioni, quando aveva già invitato a riconoscere i meriti di Zverev dopo il successo a Flushing Meadows. Il campione ha sottolineato che i risultati di un giocatore non devono essere ridimensionati per effetto delle assenze altrui, ma valutati in base alle condizioni in cui si trova. Questo approccio, secondo Becker, è essenziale per mantenere un equilibrio tra riconoscimento e realismo nel giudizio sportivo.