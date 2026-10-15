Gaia Monfardini passa agli ottavi agli Europei, Mutti esclude

Nel corso della giornata di gara agli Europei 2026 di tennistavolo, svoltasi a Lubiana, due azzurri hanno segnato risultati significativi: Gaia Monfardini ha raggiunto gli ottavi di finale, mentre Matteo Mutti è stato eliminato in singolare. La partita di Monfardini, giocata contro la turca Ece Harac, ha visto la lombarda vincere 4-2, con un’ottima prestazione che le ha permesso di proseguire il percorso nel torneo continentale. Dopo un avvio di forza, con la vittoria dei primi due parziali, Monfardini ha subìto un’ultima rimonta del suo avversario, ma ha concluso la partita con un decisivo 11-9 nel settimo round, portando a casa la vittoria.

Una vittoria in volata per Monfardini

La 96esima classificata mondiale ha dimostrato una grande capacità di rimonta, riuscendo a chiudere la partita con un’ottima gestione degli scambi. La sua vittoria ha aperto la strada agli ottavi di finale, dove affronterà la rumena Elena Zaharia, 74esima al mondo. Se Monfardini riuscirà a superare questa prova, eguaglierà il risultato ottenuto da Giorgia Piccolin agli Europei del 2022 a Monaco di Baviera. La sua prestazione ha suscitato interesse tra i tifosi e gli esperti del settore. Monfardini, figlia d’arte italiana, ha dimostrato una grande tenacia, riuscendo a rimontare dopo un’ultima rimonta del suo avversario. La sua vittoria ha rappresentato un passo importante nel percorso azzurro, con un’ottima gestione degli scambi e una capacità di reazione in momenti delicati. La sua partita ha visto un’alternanza di parziali, con un momento di tensione nel terzo set, ma la lombarda ha saputo chiudere con decisione.

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Mutti esclude in singolare

Al maschile, invece, Matteo Mutti, 138esimo al mondo, ha visto il suo percorso interrompersi contro il greco Panagiotis Gionis, 197esimo al ranking mondiale. La partita, terminata 0-4 (3-11, 4-11, 5-11, 4-11), ha visto Mutti non trovare mai la giusta strada per vincere. Gionis, noto per le sue doti difensive e la capacità di ribaltare gli scambi, ha dominato la partita con un gioco tecnico e preciso, mettendo in difficoltà il campione italiano.

La sconfitta di Mutti ha lasciato un senso di delusione tra i tifosi, ma ha anche messo in luce la necessità di un lavoro di squadra e di preparazione per affrontare i prossimi turni. Il greco, con una tenuta atletica eccellente e una capacità di ribaltare gli scambi, ha dimostrato di essere un avversario difficile da battere. La sua vittoria ha rappresentato un ulteriore passo avanti per il team greco, che si conferma tra i migliori del torneo.

La giornata di gara ha visto proseguire le partite dei tornei di singolare e doppio a Lubiana, con risultati che hanno messo in mostra la forza e la determinazione degli atleti partecipanti. Tra i prossimi appuntamenti, si attende la sfida di Monfardini contro Zaharia, un match che potrebbe segnare un ulteriore passo avanti per la lombarda. Mentre al maschile, i tifosi sperano in una ripresa di forma per Mutti, che dovrà affrontare nuove sfide nel corso del torneo.