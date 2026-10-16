La Guardia Civil presenta Iratxo, il suo cinghiale di servizio: “È un’immagine di IA?”

La Guardia Civil ha reso pubblico un’immagine del suo cinghiale di servizio, Iratxo, che ha suscitato reazioni su diverse piattaforme sociali, con commenti come “¿Esto es IA?” La foto, condivisa recentemente, mostra il cinghiale in un contesto che sembra raffigurare un’immagine generata da un’intelligenza artificiale. Iratxo è la mascota ufficiale del Grupo de Acción Rápida (GAR), un’unità di élite della Guardia Civil nata per combattere il terrorismo nel País Vasco e Navarra.

Una tradizione che dura da oltre 40 anni

La tradizione di adottare cinghiali come mascotte della Guardia Civil risale al 1981, quando un gruppo di agenti del nord del paese trovò una cucciola di cinghiale e la adottò. Da allora, diversi esemplari hanno occupato questo ruolo, tra cui Itza, Basati e Iratxo, che oggi è in servizio con la Guardia Civil. Iratxo, in particolare, è attualmente in attività con la Unidad de Acción Rural (UAR) a Logroño, dove si trova la base logistica del corpo. “Tan fiel como imponente, Iratxo también forma parte de la #guardiacivil”, ha scritto la Guardia Civil su Instagram, descrivendo il cinghiale come un compagno fedele e di grande impatto. Iratxo, noto per la sua resistenza e la sua capacità di adattarsi a qualsiasi tipo di terreno, è un simbolo di forza e dedizione per l’unità.

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Partecipazione al concurso di fotografia di Europol

La Guardia Civil ha partecipato al concurso di fotografia di Europol 2026 con l’immagine di Iratxo, un evento che vede la partecipazione di diverse autorità europee. L’iniziativa, organizzata dal 2009, ha l’obiettivo di condividere immagini significative e di impatto delle attività di polizia, dogane e guardie di frontiera in tutta l’Unione Europea. Questo evento si inserisce nel contesto del tema #OneSecurity, che mira a promuovere la collaborazione tra le istituzioni per garantire la sicurezza e l’integrità dei cittadini europei.

La foto di Iratxo è stata condivisa come parte di questa collaborazione, con l’obiettivo di mostrare come le diverse forze di sicurezza si uniscano per proteggere i cittadini. La Guardia Civil ha sottolineato l’importanza del cinghiale non solo come simbolo, ma anche come rappresentante della sua presenza attiva nel territorio. Nonostante l’immagine abbia suscitato domande su se fosse generata da un’intelligenza artificiale, la Guardia Civil ha confermato che Iratxo è un cinghiale reale in servizio, un elemento chiave della sua tradizione e della sua missione. La sua partecipazione al concurso di fotografia di Europol rappresenta un ulteriore passo nella collaborazione tra le forze di sicurezza europee.

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