Barcelona entra nella Commissione Delegata della LaLiga, Real Madrid rimane fermo

Il Barcelona ha ufficialmente fatto parte della Commissione Delegata della LaLiga, un organo di governo e amministrazione che vede il Real Madrid rimanere come membro stabile. L’annuncio è stato reso pubblico venerdì 16 ottobre 2026, confermando l’ingresso del club catalano insieme al Villarreal, mentre squadre come il Sevilla, il Betis e l’Alavés continuano a far parte del gruppo. L’evento segna un ulteriore passo nella struttura organizzativa della massima competizione spagnola, con un equilibrio tra i grandi club e le squadre rappresentative di LaLiga Hypermotion.

Struttura e mandato della Commissione Delegata

La Commissione Delegata della LaLiga è l’organo che si occupa della gestione ordinaria e straordinaria della competizione, convocando e svolgendo riunioni mensili durante la stagione e in modo eccezionale quando lo richiedono almeno quattro membri o il presidente. Il mandato dei rappresentanti è di due anni e può essere rinnovato per periodi successivi della stessa durata. Questa struttura garantisce una continuità e una stabilità nella gestione della competizione, anche in un contesto di dinamiche interne tra club. LaLiga ha confermato che non era necessario votare i membri in rappresentanza di LaLiga EA Sports, poiché il numero di candidature corrispondeva esattamente al numero di posti disponibili. Inoltre, alcuni membri sono stati designati senza necessità di voto, tra cui Miguel Ángel Gil Marín, il delegato del Atlético de Madrid, che rimane come vicepresidente primo, e Ion Ander Ulzaia, il delegato del Eibar, che occupa il ruolo di vicepresidente secondo.

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Processo e candidature per LaLiga Hypermotion

Il processo per l’elezione dei rappresentanti della LaLiga Hypermotion, invece, è ancora in corso, con un numero di candidature superiore al numero di posti disponibili. Questo ha reso necessario un ulteriore voto per determinare chi entrerà a far parte della Commissione Delegata. Il Real Madrid, che ha rientrato nella Commissione Delegata nel 2024, rimane un pilastro della struttura, con un ruolo chiave nel dibattito e nella gestione della competizione.

La decisione di includere il Barcelona e il Villarreal nella Commissione Delegata rappresenta un passo significativo per la LaLiga, che cerca di mantenere un equilibrio tra i grandi club e le squadre rappresentative di diversi ambiti della competizione. Questo modello di governance mira a garantire una partecipazione più ampia e una rappresentanza più completa, anche se il Real Madrid rimane il club più rappresentativo e influente all’interno del gruppo. Il Real Madrid rimane un pilastro della Commissione Delegata, con un ruolo chiave nella gestione e nel dibattito interno. Il Barcelona entra a far parte del gruppo, ampliando la rappresentanza della LaLiga. La struttura della Commissione Delegata si basa su un equilibrio tra club storici e squadre in rappresentanza di diversi ambiti della competizione.