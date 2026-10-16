Hyron Andrews, il gigante sudafricano dei Lions, muore a 31 anni: aperta un’inchiesta

Il mondo del rugby è sconvolto dalla scomparsa improvvisa di Hyron Andrews, giocatore sudafricano dei Lions, deceduto a 31 anni dopo un malore. Il giocatore è stato trovato senza vita nella propria stanza all’hotel Atalante, sull’Île de Ré, nei pressi di La Rochelle, dove si trovava con la squadra in vista del debutto in Champions Cup. L’evento ha scosso profondamente la comunità rugbistica internazionale, con un’inchiesta aperta per chiarire le cause del decesso.

Un malore improvviso e una caduta accidentale

Secondo le prime informazioni fornite dalla federazione sudafricana SA Rugby e dalla Procura di La Rochelle, il decesso di Hyron Andrews è avvenuto a causa di un malore improvviso, seguito da una caduta accidentale. Il giocatore è stato trovato privo di sensi nella cabina doccia della stanza, chiusa dall’interno, intorno alle 10 di oggi. Circa un’ora prima aveva effettuato una sessione di hammam. I compagni e lo staff hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma le condizioni del giocatore erano già gravi. L’arresto cardiorespiratorio si è rivelato fatale. Le prime analisi indicano un malore improvviso come causa del decesso. La squadra ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa del giocatore, che aveva appena iniziato una nuova avventura sportiva con i Lions. La famiglia ha espresso il loro dolore e la comunità rugbistica si stringe attorno ai suoi cari.

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Una carriera costruita in Sudafrica e in Inghilterra

Alto oltre due metri, Hyron Andrews era un giocatore con una presenza fisica imponente, ma anche una figura apprezzata nel mondo del rugby. Cresciuto negli Sharks di Durban, ha costruito le basi della sua carriera in Sudafrica prima di trasferirsi in Inghilterra, dove ha indossato la maglia dei Sale Sharks per due stagioni, collezionando 45 presenze. Ha anche giocato con la Nazionale sudafricana Under 20.

La sua carriera ha visto un ritorno in patria per unirsi ai Lions. Nell’estate del 2026 ha scelto di tornare in patria per unirsi ai Lions, con cui ha appena iniziato una nuova avventura sportiva. La notizia ha suscitato profondo cordoglio in Sudafrica e nel resto della comunità internazionale del rugby. Il presidente di SA Rugby, Mark Alexander, ha definito la morte del giocatore una “perdita devastante”, sottolineando il dolore per una vita spezzata prematuramente. La famiglia ha espresso il loro dolore e la comunità rugbistica si stringe attorno ai suoi cari.

La squadra dei Lions ha deciso di disputare regolarmente la partita di Champions Cup contro La Rochelle, in programma domani allo Stade Marcel-Deflandre. La squadra scenderà in campo con il lutto al braccio e prima del fischio d’inizio sarà osservato un minuto di silenzio in onore di Hyron Andrews. L’evento rappresenta un omaggio al compagno scomparso e un momento di riflessione per l’intero mondo del rugby. Il minuto di silenzio sarà un momento di lutto e ricordo per l’intera comunità rugbistica. La scomparsa di Hyron Andrews rappresenta una tragedia per il mondo del rugby, che si stringe attorno ai suoi familiari e ai suoi compagni di squadra.