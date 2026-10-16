Mundial 2035: Il Camp Nou potrebbe ospitare la finale

Il Camp Nou potrebbe diventare la sede della finale del Mundial 2035, un progetto che ha già ricevuto il sostegno di World Rugby. La candidatura spagnola, presentata con il nome “Bridge the World”, si basa su una posizione geografica strategica, infrastrutture di alto livello e un impegno istituzionale a lungo termine. Il Camp Nou, già sede di importanti eventi sportivi, è considerato uno dei più grandi stadi disponibili per il rugby, con la capacità di accogliere migliaia di spettatori. La sua posizione in Spagna, vicino a paesi come il Regno Unito, la Francia e l’Italia, rende il luogo ideale per attrarre un pubblico internazionale. Inoltre, il Camp Nou ha già dimostrato la sua capacità di ospitare grandi eventi, come la finale del Top 14 2017, in cui ha registrato 99.124 spettatori.

Infrastrutture e supporto istituzionale

La candidatura spagnola si distingue per la qualità delle infrastrutture e per il sostegno istituziale. Il Camp Nou, insieme ad altri stadi come il Bernabéu, il Metropolitano, la Cartuja, il Mestalla e la Rosaleda, è stato selezionato come sede potenziale per il Mundial 2035. L’organismo internazionale ha espresso il suo appoggio e si è impegnato a modificare i calendari per permettere la realizzazione dell’evento, che si svolgerebbe all’inizio dell’autunno. La scelta del Camp Nou non è ufficialmente confermata, ma si riferisce alla sua condizione di stadio più grande tra quelli candidati, un aspetto che interessa particolarmente World Rugby. Inoltre, tutti gli stadi della candidatura saranno oggetto di ristrutturazione per l’evento del 2030.

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Tradizione e potenziale del Camp Nou

Il Camp Nou non è solo un impianto moderno, ma anche un luogo con una tradizione rugbistica. La sua capacità di ospitare grandi eventi, come la finale del Top 14 2017, ne conferma l’importanza. Inoltre, il Camp Nou è stato incluso nei piani francesi per ospitare un evento simile nel 2028, dimostrando la sua versatilità. La candidatura spagnola si basa anche sulla sua posizione geografica, che permette di raggiungere facilmente i paesi del VI Nazioni, tra cui il Regno Unito, la Francia e l’Italia. Questo fattore, unito alla sua fama come destinazione turistica, rende il Camp Nou un candidato forte per il Mundial 2035.

La candidatura spagnola, che include anche la possibilità di una finale al Camp Nou, si presenta come una delle più ambiziose. L’evento, che si svolgerà nel 2035, è uno dei tre più importanti del mondo del rugby, dopo i Giochi Olimpici e il Mundial di calcio. La scelta del Camp Nou non è ancora definitiva, ma la sua capacità di accogliere grandi numeri di spettatori e la sua posizione strategica ne fanno un candidato di interesse. Il progetto “Bridge the World” mira a creare un evento internazionale che unisca diverse città spagnole, con stadi come il Camp Nou, il Bernabéu e il Metropolitano, tutti pronti a ospitare partite e eventi di alto livello.

Il Camp Nou, con la sua capacità di accogliere 99.124 spettatori, rappresenta un’opzione di grande rilevanza per il Mundial 2035. La sua posizione in Spagna, vicino a paesi chiave del rugby, e la sua infrastruttura moderna lo rendono un candidato ideale. L’evento, che potrebbe vedere la finale al Camp Nou, è parte di un progetto più ampio che mira a promuovere il rugby a livello internazionale. La candidatura spagnola, con il sostegno di World Rugby, si presenta come una delle più promettenti per il futuro del rugby mondiale.

La candidatura spagnola si basa su una posizione geografica strategica e su infrastrutture di alto livello. Il Camp Nou, insieme ad altri stadi, è stato selezionato come sede potenziale per il Mundial 2035. L’organismo internazionale ha espresso il suo appoggio e si è impegnato a modificare i calendari per permettere la realizzazione dell’evento. La scelta del Camp Nou non è ufficialmente confermata, ma si riferisce alla sua condizione di stadio più grande tra quelli candidati, un aspetto che interessa particolarmente World Rugby.