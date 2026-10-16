Viva Suecia vende 20.000 entradas en Murcia: “El concierto de nuestras vidas”

Viva Suecia, gruppo indie murciano, ha venduto più di 20.000 biglietti per il loro concerto in Espacio Norte a Murcia, evento che si è rivelato il più atteso e importante della loro carriera. Nonostante le previsioni meteorologiche di pioggia, la band ha riuscito a esaurire tutte le disponibilità, dimostrando l’interesse del pubblico per la loro performance. Il concerto, che si terrà sabato, è stato definito “il concerto di nostre vite” dai membri del gruppo, che sottolineano l’importanza che ha per loro.

La preparazione e la responsabilità

Alberto Cantúa, chitarrista del gruppo, ha confessato di provare “fatal” i nervi prima del concerto, dormendo poco e cercando di fare sport nei pochi momenti liberi. Tuttavia, ha assicurato che lo affrontano “con umorismo e riducono l’importanza del problema, perché altrimenti è impossibile”. Rafa Val, cantante, ha riconosciuto che la cifra di partecipanti è “sconcertante” e che comporta una “responsabilità enorme”, riflettendo l’importanza dell’evento per la band. Nonostante ciò, il gruppo si mostra ottimista e confida nel fatto che “siamo in buone mani, abbiamo il miglior team e, qualunque cosa succeda, giocheremo bene”.

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La maturità artistica e la ricerca creativa

Viva Suecia ha raggiunto una maturità artistica che si riflette nel loro nuovo lavoro, Hecho en tiempos de paz, considerato finora la loro opera più eclettica. Rafa Val ha sottolineato che la band ha evoluto sia per il loro percorso che per una ricerca personale, permettendo una connessione più naturale e armoniosa tra i membri. “Questa evoluzione della band si deve a fattori come il fatto che abbiamo quasi 13 anni di attività, ci conosciamo molto meglio e ci connettiamo con una complicità naturale e armoniosa”, ha spiegato Campillo, batterista del gruppo. La necessità artistica e personale di creare un disco a metà è un fattore chiave in questa evoluzione.

Jess Fabric, bassista, ha sottolineato che la band cerca di esplorare nuovi stili senza limiti, lasciandosi influenzare dai dischi che ascoltano. “Vogliamo continuare a divertirci mentre compiamo e suoniamo, lasciandoci influenzare dai dischi che ascoltiamo. Mi permetterei di dire che continueremo a scoprire nuove cose perché stiamo sperimentando con stili che in vita nostra avremmo immaginato”, ha affermato. Questa apertura creativa si riflette nel formato del loro concerto, che includerà un repertorio speciale e “alcune sorprese” non ancora rivelate.

Il volume di lavoro costante non è sempre percepito dal pubblico

Il volume di lavoro costante che ha portato a questo successo non è sempre percepito dal pubblico, ma i membri di Viva Suecia lo riconoscono come un fattore chiave. “Detrás de este hito hay un volumen de trabajo constante que el público no siempre percibe en su totalidad”, ha detto Cantúa. La band spera che questo concerto abbia un impatto positivo sui loro fan, aiutandoli a “portare meglio il lavoro in ufficio o a risultare più leggeri in una brutta fase”. La connessione con il pubblico è fondamentale per loro, e la vicinanza con i fan si riflette nella loro preparazione per ogni performance.