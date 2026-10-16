Rufián: “Ayer estuve a punto de irme, me frenaron; he fracasado, hemos fracasado”

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, ha roto su silencio tras semanas de negociaciones fallidas con partidos de izquierda para formar una coalición en las elecciones generales del 29 de noviembre. En una entrevista a RAC1, el líder catalán ha admitido su frustración y el fracaso de las alianzas, confesando que ayer estuvo a punto de abandonar el proceso, pero fue frenado por su equipo. “He fracasado, hemos fracasado”, ha afirmado, reconociendo que no logró unir a las fuerzas de izquierda como había esperado.

Fracaso en la unión de izquierdas

Rufián ha explicado que, aunque se mostró abierto a colaborar con Podemos y Frente Amplio, no logró convencer a los partidos para formar un frente común. “Una serie de cosas que probablemente no se puedan hacer”, ha señalado, reconociendo que el proyecto inicial de unir a las izquierdas no se materializará. Aunque ha valorado positivamente el acuerdo con Podemos, ha insistido en que no se trata de un frente real, sino de una alianza táctica. “El PSOE cree que pueda salvar la papeleta electoral si queda primero”, ha criticado, señalando que el partido ha preferido mantener su independencia para proteger su figura.

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Relación con Ada Colau y Frente Amplio

En cuanto a Ada Colau, candidata de Frente Amplio, Rufián ha mostrado “buenas palabras”, aunque ha apuntado que, como él, no ha tenido la capacidad para arrastrar a los partidos a una entente. Además, ha insistido en que el proyecto de Frente Amplio, tal como está planteado, es otra versión de Sumar, y que el plan no es liderar la izquierda española. “El plan no es liderar la izquierda española”, ha reiterado, señalando que su labor es posicionar a ERC en un lugar ganador, no alimentar egos.

El portavoz de ERC también ha criticado el partido Más Madrid, afirmando que el discurso de Madrid como “mío” cierra la puerta a Podemos. “El partido que dice Madrid es mío es Más Madrid y eso cierra la puerta a Podemos”, ha señalado, destacando la dificultad de construir una coalición en un contexto de egos y diferencias ideológicas. “Esto es una guerra de egos”, ha comentado con humor, comparando el fenómeno con el colesterol, que tiene buenos y malos tipos.

Este viernes, a las 00:00 horas, termina el plazo para presentar las coaliciones. Aunque no se descartan pactos sobre la bocina, Rufián ha admitido que su proyecto inicial no se podrá llevar a cabo. “Pido disculpas a la gente porque yo llegué a pensar que repitiendo lo que se decía en la calle, yo no me inventé nada, y en base a mi fuerza, con toda la humildad posible, podía arrastrar a los aparatos de los partidos. Y probablemente no pueda”, ha concluido, mostrando una mezcla de frustración y realismo ante la complejidad de la política española.