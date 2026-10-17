Gran Bretagna vince la madison, Consonni e Guazzini si fermano a bronzo

La Gran Bretagna ha vinto la madison femminile ai Mondiali di ciclismo su pista di Shanghai, imponendosi con una prestazione straordinaria. Chiara Consonni e Vittoria Guazzini, le azzurre protagoniste della gara, hanno lottato a lungo ma non hanno potuto superare le britanniche, che hanno chiuso con 40 punti, precedendo la Francia a quota 33 e il Giappone a 18. La squadra inglese, guidata da Anna Morris, ha dimostrato una superiorità costante, con un affondo decisivo a metà prova che ha portato a un vantaggio insuperabile.

Una battaglia combattuta senza successo per le azzurre

Le italiane, che hanno visto un’alternanza di giri e attacchi, hanno lottato fino all’ultimo momento, ma non hanno potuto trasformare la loro resistenza in una medaglia. La battaglia per il podio è stata aperta fino a pochi giri dal termine, con Consonni e Guazzini che sembravano lanciate verso il bronzo. Tuttavia, nell’ultimo sprint qualcosa non è andato, e le azzurre si sono fermate a quota bronzo, non riuscendo a superare le britanniche, che hanno dimostrato una coesione e una capacità di reazione eccezionali. La Gran Bretagna ha dimostrato una superiorità costante e una capacità di mantenere il controllo della gara. La squadra inglese ha sfruttato al meglio le sue risorse, con Morris che ha guidato la trascinatrice e Boothman che ha dato un contributo decisivo. La superiorità britannica nel finale ha permesso loro di prendere il controllo della gara e di chiudere con un vantaggio significativo.

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La forza delle giovanissime britanniche

La vittoria della Gran Bretagna è stata resa possibile anche grazie a Erin Boothman, giovanissima atleta classe 2007, che ha contribuito al successo con la sua capacità di sprint. La squadra inglese ha sfruttato al meglio le sue risorse, con Morris che ha guidato la trascinatrice e Boothman che ha dato un contributo decisivo. La superiorità britannica nel finale ha permesso loro di prendere il controllo della gara e di chiudere con un vantaggio significativo.

La gara ha visto anche un’altra competizione di alto livello, con la Francia che ha ottenuto la medaglia d’argento, ma non ha potuto superare le squadre che si sono distaccate. La Gran Bretagna, con la sua coesione e la sua capacità di mantenere il controllo, ha dimostrato di essere una delle squadre più forti del momento nel ciclismo su pista. Consonni e Guazzini hanno dato il loro meglio, ma non hanno potuto superare le squadre che si sono distaccate. La madison femminile ai Mondiali 2026 ha visto una vittoria netta per la Gran Bretagna, con una prestazione che ha lasciato senza parole gli avversari.