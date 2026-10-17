Rai cambia la guida del volley: Colantoni e Lucchetta lasciano posto a Dembinski e Piano

La Rai ha annunciato un cambio di rotta nel commento delle partite di pallavolo maschile, con l’addio di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. I due, noti per la loro collaborazione da oltre un decennio, saranno sostituiti da Edi Dembinski e Matteo Piano. La decisione, spiegata come un passaggio di consegne, è legata all’avvicinarsi dei 67 anni, limite per lavorare in Rai. Colantoni, 64 anni, e Lucchetta, 63, hanno commentato le partite del massimo campionato, ma non saranno più presenti al commento. La scelta dei nuovi commentatori segue una tradizione Rai lunga e radicata nel mondo del volley, che ha visto nomi come Giorgio Martino, Jacopo Volpi e Mimmo Fusco.

Un passaggio di consegne pianificato

La sostituzione di Colantoni e Lucchetta non è avvenuta improvvisamente, ma è il risultato di un piano graduale. I due commentatori, ormai da anni centrali nel commento del volley maschile, hanno avviato il loro passaggio di testimone in modo progressivo. In particolare, Dembinski, classe 1979, ha già maturato esperienza nel basket, dove ha commentato insieme a Maurizio Fanelli, e ora si affianca a Piano, ex giocatore della Nazionale. La scelta di Dembinski, che ha iniziato a commentare il volley nel 2011, rappresenta un ulteriore passo nella sua carriera, che si concentra sempre più su questo sport.

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La decisione è legata all’età e alla tradizione Rai.

La Rai ha chiarito che il cambio di commentatori è legato all’avvicinarsi dei 67 anni, limite per lavorare in Rai. Colantoni, 64 anni, e Lucchetta, 63, hanno commentato le partite del massimo campionato, ma non saranno più presenti al commento. La scelta di Dembinski e Piano rappresenta un’evoluzione, ma non un distacco dall’identità del commento sportivo italiano. In una nota, Lucchetta ha precisato che non vi è alcun provvedimento punitivo o allontanamento legato a dinamiche social, ma solo un cambiamento di rotta.

Un’esperienza radicata nel volley

Colantoni e Lucchetta hanno avuto un ruolo chiave nel commento del volley maschile, con una collaborazione che ha visto la loro presenza in studio e negli studi pre e postpartita, inclusi gli ultimi Europei. Colantoni, noto per la sua esperienza nel commento del femminile, ha lasciato il ruolo a Marco Fantasia, mentre Lucchetta ha continuato a seguire il maschile. La loro collaborazione ha spaccato la sfera social, suscitando reazioni sia positive che negative.

La sostituzione segna un momento di cambiamento per la Rai.

La decisione di sostituire Colantoni e Lucchetta non ha suscitato polemiche, ma ha suscitato interesse per il futuro del commento del volley in Rai. Dembinski, con la sua esperienza nel basket e nel volley, e Piano, ex giocatore, portano con sé una combinazione di competenze e conoscenze del settore. La loro collaborazione potrebbe aprire nuove dinamiche nel commento, mantenendo però la qualità e l’esperienza che hanno reso i precedenti commentatori apprezzati. La Rai, con questa scelta, conferma il suo impegno a mantenere un commento sportivo di alto livello, anche se con nuove voci e nuove prospettive.

Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta lasciano il commento del volley maschile.

Edi Dembinski e Matteo Piano sono i nuovi commentatori.

La sostituzione è legata all’avvicinarsi dei 67 anni.

La sostituzione di Colantoni e Lucchetta segna un momento di cambiamento per la Rai, ma non di discontinuità. I nuovi commentatori, con esperienze diverse, portano con sé una combinazione di competenze che potrebbe aprire nuove prospettive nel commento del volley. La scelta di Dembinski e Piano rappresenta un passo avanti, ma non un distacco dall’identità del commento sportivo italiano. La Rai, con questa decisione, conferma il suo impegno a mantenere un commento di alto livello, anche se con nuove voci e nuove prospettive.