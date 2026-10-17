Jon Rahm annuncia il nascere della sua figlia Begoña

Jon Rahm, il golfista spagnolo, ha annunciato attraverso i social media il nascere della sua quarta figlia, Begoña, nata negli Stati Uniti. L’evento, avvenuto questa settimana, ha segnato un momento importante per la famiglia del campione, che ora conta sei membri. La piccola Begoña si unisce ai tre figli precedenti: Kepa, di cinque anni; Eneko, di quattro; e Alaia, di due, nata poco prima del torneo dell’Abierto de España 2024. In quell’occasione, Rahm aveva comunque partecipato al torneo madrileño.

nascita e famiglia

Tutti i figli di Rahm sono nati negli Stati Uniti, dove vive da tempo, e portano come cognome principale quello della madre e come secondo nome quello del padre. La famiglia, composta da sei membri, ha espresso la propria gioia per l’arrivo della piccola Begoña Cahill Rahm, come ha scritto il golfista in un post in inglese e in spagnolo, accompagnato da una foto del matrimonio con la neonata. “Siamo immensamente grati e fortunati di aver accolto questa settimana la nostra piccola Begoña Cahill Rahm”, ha dichiarato Rahm, che vive a Arizona da tempo.

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decisioni e impegni

La nascita di Begoña ha anche influenzato le scelte di Rahm in campo. L’ex numero uno del mondo ha deciso di non partecipare all’Abierto de España, evento che si è svolto di recente a Madrid, per la prima volta negli ultimi anni. Questa decisione ha segnato un momento di riflessione per il giocatore, che ha spesso affrontato problemi di salute, come i problemi di schiena, che hanno limitato la sua carriera. La famiglia, però, ha espresso soddisfazione per la nuova nascita e per la sua integrazione nella vita quotidiana.

La madre e la neonata si trovano in buona salute, e la famiglia sta godendo ogni momento insieme. La decisione di Rahm di non partecipare al torneo ha suscitato interesse nel mondo del golf, dove il giocatore è sempre stato un punto di riferimento. La sua scelta di concentrarsi sulla famiglia riflette un equilibrio tra vita privata e professionale, un tema sempre più presente nel mondo dello sport moderno. La nascita di Begoña rappresenta un nuovo capitolo nella vita di Jon Rahm, un momento che ha richiamato l’attenzione su una famiglia in crescita e su una carriera che, nonostante le sfide, continua a trovare nuove direzioni. La sua decisione di non partecipare all’Abierto de España ha messo in luce l’importanza della famiglia nella sua vita, un valore che sembra sempre più centrale nel suo percorso.

La famiglia di Rahm, composta da sei membri, ha espresso la propria gioia per l’arrivo della piccola Begoña, che si unisce ai tre figli precedenti. La sua nascita ha segnato un momento di riflessione per il golfista, che ha deciso di concentrarsi sulla famiglia, anche se la sua carriera continua a essere un tema di interesse nel mondo del golf. La nascita di Begoña è un evento che ha suscitato interesse nel mondo del golf, dove il giocatore è sempre stato un punto di riferimento. La sua decisione di non partecipare all’Abierto de España ha messo in luce l’importanza della famiglia nella sua vita, un valore che sembra sempre più centrale nel suo percorso.

La famiglia di Rahm, composta da sei membri, ha espresso la propria gioia per l’arrivo della piccola Begoña, che si unisce ai tre figli precedenti. La sua nascita ha segnato un momento di riflessione per il golfista, che ha deciso di concentrarsi sulla famiglia, anche se la sua carriera continua a essere un tema di interesse nel mondo del golf.