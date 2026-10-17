Sara Errani e Jasmine Paolini in semifinale a Wuhan, sfida contro Hunter e Siniakova

Sara Errani e Jasmine Paolini si stanno avvicinando sempre di più alle WTA Finals, dopo aver conquistato la semifinale del WTA 1000 di Wuhan 2026. La coppia, formata per l’occasione, ha vinto due partite decisive contro Danilina/Zhang e ha raggiunto il prossimo turno, dove affronterà Storm Hunter e Katerina Siniakova. La sfida, che si terrà sabato 17 ottobre, rappresenta un passo importante nella corsa per il titolo e per la qualificazione alle WTA Finals.

Due specialiste in campo

Storm Hunter, 32 anni, attualmente 26esima nel ranking mondiale di doppio, ha già raggiunto la finale a Wimbledon e la semifinale alle WTA Finals nel 2023. Katerina Siniakova, invece, è la numero uno del ranking mondiale di doppio e ha un palmarès eccezionale: 13 titoli Slam, 2 ori olimpici e una vittoria alle WTA Finals, in entrambi i formati, doppio femminile e doppio misto. La coppia, pur non essendo abituata a giocare insieme, si è dimostrata pronta e determinata, vincendo due partite decisive nel torneo.

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La formazione di Hunter/Siniakova è stata eccezionale per il torneo di Wuhan, ma l’australiana e la ceca si sono fatte trovare pronto, vincendo due ottime partite e approdando in semifinale. La loro combinazione, sebbene non abituata a giocare insieme, ha dimostrato una grande capacità di adattamento e di lavoro in campo.

La strada verso le WTA Finals

La vittoria di Errani/Paolini nel WTA 1000 di Wuhan rappresenta un ulteriore passo avanti nella loro corsa per le WTA Finals. La coppia, formata per l’occasione, ha dimostrato una grande capacità di adattamento e di lavoro in campo. La sfida contro Hunter/Siniakova sarà un test importante, non solo per il loro ranking, ma anche per la loro preparazione per i prossimi tornei. La vittoria potrebbe portare a un ulteriore miglioramento nella classifica e a una posizione più alta nella Race, che determina la partecipazione alle WTA Finals. La competizione a Wuhan, che si svolge sui campi in cemento dell’Optics Valley International Tennis Centre a Hubei, ha visto la coppia azzurra affrontare diverse sfide e superare avversarie di alto livello.

La loro determinazione e la loro capacità di adattarsi alle condizioni del torneo hanno permesso loro di raggiungere la semifinale. La prossima partita sarà decisiva per il loro percorso e per la loro posizione nella classifica. La sfida contro Hunter/Siniakova non sarà facile, ma Errani e Paolini hanno dimostrato di essere pronte a ogni sfida. La loro esperienza e la loro capacità di lavoro in campo potrebbero essere decisive nel momento cruciale del torneo. La vittoria potrebbe portare a un ulteriore passo avanti nella corsa per le WTA Finals, un traguardo che le due azzurre stanno cercando con determinazione e impegno.

Sara Errani e Jasmine Paolini in semifinale a Wuhan

Sfida contro Storm Hunter e Katerina Siniakova

La coppia ha vinto due partite decisive

La vittoria potrebbe portare a una posizione più alta nella Race