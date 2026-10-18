Auger-Aliassime si ferma per infortunio: ATP Finals e top-10 a rischio

Felix Auger-Aliassime, in corsa per le ATP Finals e la permanenza nella top 10, ha dovuto rinunciare a due importanti tornei indoor, Bruxelles e Basilea, a causa di un infortunio al ginocchio rimediato a Shanghai. L’assenza si pone come un ulteriore ostacolo per le sue ambizioni di fine anno, con conseguenze dirette sul ranking mondiale e sulla possibilità di partecipare al torneo di Torino. L’evento ha messo in pericolo non solo la sua posizione nella classifica ATP, ma anche la sua partecipazione alle Finals, che rappresenta un traguardo chiave nella sua carriera.

Un infortunio che mette a rischio la stagione

Il problema si è aggravato dopo il Masters 1000 cinese, dove Auger-Aliassime aveva dovuto interrompere il match degli ottavi di finale contro Casper Ruud. I dubbi sulle sue condizioni fisiche si sono concretizzati con l’annuncio ufficiale del suo ritiro dal torneo di Bruxelles e da quello di Basilea. L’assenza non solo riduce il margine di manovra del canadese, ma lo costringe a rinunciare a 350 punti, un bottino cruciale per la sua classifica. L’effetto si sente immediatamente: il distacco da Jodar, attualmente nono, si è ampliato a circa 800 punti, riducendo drasticamente le possibilità di rimonta.

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La sua assenza ha un impatto significativo sulla classifica ATP e sulle possibilità di qualificazione alle Finals.

La corsa verso Torino e le ATP Finals

La Race to Turin, la graduatoria che determina gli otto qualificati per le ATP Finals, si complica ulteriormente per Auger-Aliassime. L’assenza lo mette in una posizione di svantaggio, con poche possibilità di recuperare terreno. L’unica via d’uscita potrebbe essere l’eventuale partecipazione al Masters 1000 di Parigi, ma per farlo servirebbe un risultato di assoluto rilievo, accompagnato da errori da parte dei diretti concorrenti. L’obiettivo, però, appare estremamente difficile, e la qualificazione alle Finals sembra sempre più teorica che reale. Il canadese, che aveva raggiunto le semifinali nella passata edizione delle Finals, non ha più la possibilità di tornare a Torino. L’ultimo appuntamento potenzialmente disponibile, Parigi, assume un peso particolare, non solo per la classifica, ma anche per la sua carriera. Difendere i 650 punti in quel torneo potrebbe essere l’unica chance per rilanciare la sua stagione, ma solo se il recupero fisico sarà completo e i risultati saranno decisamente positivi.

La sua partecipazione a Parigi potrebbe rappresentare l’ultima occasione per provare a riaprire i giochi.

Presentarsi a Parigi senza aver recuperato pienamente potrebbe trasformare un tentativo di rimonta in un rischio ulteriore per il prosieguo della carriera. L’incertezza cresce, e il futuro di Auger-Aliassime nel ranking mondiale e nella sua corsa verso le ATP Finals appare sempre più incerto. La sua situazione rappresenta un caso emblematico del rischio che corre un atleta quando un infortunio si presenta nel momento decisivo della stagione.